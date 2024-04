Germán Burgos habló sobre Lamine Yamal y justificó el comentario que desató un escándalo

Escuchar

Después del escándalo que se desató en España por sus declaraciones, Germán El Mono Burgos entendió que ya era tiempo de hablar y contestar a la infinidad de críticas que recibió por un comentario que hizo respecto del futbolista Lamine Yamal en la previa del encuentro entre Barcelona y PSG, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Incluso, el exarquero perdió su puesto de trabajo en las transmisiones de Movistar por esta situación. En la previa del encuentro, Burgos intentó hacer una broma cuando la cámara tomó al juvenil futbolista del Barça Lamine Yamal mientras hacía jueguitos con la pelota: “ Si no le va bien termina en un semáforo ”, dijo el Mono en tono de broma.

“ El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio, es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. Como tú, David (Sánchez), que metes humor en el programa. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito de en medio’ ”, comentó Burgos en Radio Marca.

Germán Burgos contó que le hizo llegar un mensaje a Yamal por intermedio del presidente de Barcelona, Jan Laporta. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images) Aitor Alcalde - Getty Images Europe

Y agregó: “ Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema... sólo le digo que a mí me llaman ‘Mono’. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado ”, dijo Burgos. Además, contó que se intentó comunicar con el futbolista por intermedio del presidente de Barcelona Joan Laporta: “Le mandé un mensaje para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago”.

Incluso, Burgos contó algunas de las situaciones que le tocaron vivir cuando era futbolista para intentar explicar que sus comentarios sobre Yamal no tenían ningún tipo de mala intención: “ A mí me han tirado orín y les dije ‘ya probé la lluvia dorada, por favor insúltenme. Hay gente que no me conoce. El arquero no se puede ir. Está siempre recibiendo estas situaciones. Hay gente que no me conoce y puede tomarlo como se lo dice ”.

Barcelona y PSG retroceden en su decisión

Tras el final del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Barcelona y Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, ambos equipos tomaron la determinación de no hablar con la cadena que tiene los derechos de la competencia por el comentario de Burgos .

Sin embargo, después de una serie de comunicados de la empresa que transmite los partidos y el despido del protagonista del escándalo, el medio El Confidencial Digital confirmó que los dos conjuntos han levantado el veto a la plataforma, por lo que habrá entrevistas con jugadores y entrenadores al finalizar los encuentros.

Lamine Yamal quedó en el centro de la escena por un comentario de Germán Burgos (AP Foto/Lewis Joly) Lewis Joly - AP

Más allá de esta determinación, la molestia de los integrantes del plantel de Barcelona con Burgos siguen latentes. Tanto que Xavi Hernández habló del tema en la conferencia de prensa previa al duelo por la Liga de España ante Cádiz y aseveró que el comentario era “ repugnante y condenable ”.

Movistar + sacó un comunicado tras estos hechos, en el que condenaba “cualquier tipo de discriminación” y anunciaba que “ no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma ”.

LA NACION