Germán Burgos fue desvinculado de Movistar Plus+ por su comentario sobre Lamine Yamal

Las consecuencias ante el comentario de Germán Burgos durante la transmisión televisiva del triunfo de Barcelona sobre PSG, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, siguen sumando capítulos. Y el último fue condenatorio: Movistar Plus+ decidió desvincular al Mono.

“Después de anunciar futuras medidas, Movistar Plus+, en cumplimiento del código interno de conducta que contempla una política de tolerancia cero con cualquier comportamiento discriminatorio”, decidió dejar de colaborar con Germán ‘El Mono’ Burgos “con carácter inmediato en los programas de la plataforma y se apercibirá a los presentadores del espacio donde se produjeron estos comentarios”, anunció el canal este jueves.

Ambos clubes tomaron ayer la decisión de no cederle futbolistas a esa señal para las entrevistas postpartido, como reprimenda por el comentario del Mono sobre Lamine Yamal en la previa. Es por eso que no hubo atenciones al micrófono de ‘Movistar+’ por parte ni de jugadores ni de técnicos de ninguno de los dos equipos.

Yamal es una de las jóvenes figuras de Barcelona Lewis Joly - AP

Durante el calentamiento, las cámaras enfocaron al delantero Lamine Yamal haciendo jueguitos y exhibiendo su gran control del balón y el exarquero dijo al aire: “Si no triunfa en el fútbol siempre puede acabar haciendo malabares en un semáforo”. Su frase fue muy criticada en redes sociales, por ser considerada racista o clasista.

Ante esa determinación, Burgos pidió disculpas y afirmó que en ningún momento buscó faltarle el respeto a Yamal. “Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos”, dijo. Poco después, la propia cadena que tiene contratado al Mono como comentarista realizó un comunicado, también disculpándose por los dichos del argentino.

El mensaje dice: “Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG y FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente. Movistar Plus+ condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse”.

Este jueves, Burgos escribió un comunicado personal en su cuenta de Instagram. Allí expresa, una vez más: “No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA ni a la plataforma Movistar Plus en donde trabajo. Y agregó: “Al hacer mi comentario, elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social”.

Las disculpas públicas del Mono Burgos en su Instagram

Asimismo, el exarquero de River, Ferro y la selección argentina amplió: “Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario”.

“El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón, sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!”, cerró.

