Gianni Infantino y el tour del mundial: cómo hace para estar en dos partidos el mismo día

La presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en más de un partido en el mismo día, despertó sospechas y preguntas sobre cómo logra aparecer a miles de kilómetros de distancia en cuestión de unas horas.

En el Mundial 2026 hay 16 estadios distribuidos en tres países, con sedes separadas por hasta 4506 kilómetros, en un contexto en el que los hinchas y patrocinadores, también acumulan vuelos para seguir a sus selecciones por la competición.

La respuesta a este interrogante está en el uso de un jet privado que le facilita la empresa Qatar Airways, socio comercial de la FIFA, y que permite al presidente del organismo trasladarse de manera rápida entre las distintas sedes del torneo organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

En la primera semana de competencia, Infantino estuvo en diferentes lugares como Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles, San Francisco, Vancouver, Seattle, Kansas City y Houston. Según los datos recogidos por la agencia AFP, el dirigente italosuizo apareció en al menos diez partidos en apenas siete días. En varios casos asistió a más de un encuentro en una misma jornada. Al igual que todos, no quiere perderse ni un partido. La diferencia está en que él tiene entrada y traslado asegurado.

Infantino llegó a Boston este martes para ver Inglaterra-Ghana Martin Rickett - PA Wire DPA

El presidente estuvo en los dos encuentros que disputó la Selección Argentina en este Mundial. La victoria ante Argelia por 3 a 0 en Kansas City con los goles de Lionel Messi y en el 2-0 ante Austria en Dallas, con goles también de quién se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales.

La aeronave que le permite estar presente, según una investigación realizada por el medio mexicano El CEO, es una Gulfstream G650ER configurada para 13 pasajeros, con una tripulación de dos pilotos y una asistente de cabina; ofrece una autonomía de 7,500 millas náuticas —podría ir de América a prácticamente cualquier lugar del mundo, excepto el Sudeste Asiático—, con una velocidad máxima de 1,132 km/h y una cabina llena de lujos.

Avión utilizado por Gianni Infantino en el Mundial 2026, según el diario mexicano El CEO.

Fuentes de la FIFA confirmaron que de ser posible Infantino asistirá a dos partidos diarios, a pesar del agotador calendario. El presidente, de 56 años, quiere estar presente. En Qatar 2022 asistió a la mayoría de los 64 partidos del Mundial, pero hay que tener en cuenta que la mayor distancia entre estadios era de 74 kilómetros. Ahora es diferente.

Otra manera de estar presente para él fue responder, en una entrevista con la agencia EFE, a las críticas recibidas sobre las pausas de hidratación. “El motivo por el que hay estas pausas es claramente el calor. En un Mundial en el que se juegan ocho partidos en 39 días, poder tener un momento para descansar un poquito es muy importante”, sostuvo. Y agregó que las condiciones son iguales para todos.

Jugadores toman una pausa de hidratación en el encuentro entre Francia e Irak en el Grupo I de la Copa Mundial el lunes 22 de junio del 2026. (AP Foto/Matt Slocum) Matt Slocum - AP

Por otro lado, también Infantino descartó cualquier interés económico detrás de la medida. “La FIFA no gana absolutamente nada con esto. Todos los contratos ya estaban firmados antes, con lo que no es una cuestión económica, para nosotros es una cuestión puramente deportiva”, concluyó.