Gibraltar vs. Malta, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Gibraltar y Malta, correspondiente al grupo D1 de la Liga de Naciones, se disputará este lunes 16 de noviembre a las 16.45 h en el Europa Point Stadium, ubicado en Gibraltar.

El momento de los equipos

Gibraltar llega a este compromiso tras una reciente derrota por 2-0 frente a Andorra. Por su parte, Malta encara el partido con mejores sensaciones tras haber logrado una victoria por 1-0 contra el mismo rival, Andorra, en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente muestra una disparidad en la confianza de ambos seleccionados tras sus enfrentamientos previos ante Andorra. Mientras Malta buscará capitalizar el envión anímico de su triunfo, Gibraltar intentará recuperar solidez defensiva y efectividad en su estadio para cerrar su participación en esta fase de grupos.

Lo que está en juego

Para ambos equipos, este último encuentro de la jornada 6 es fundamental para definir su posición final en el grupo D1 y cerrar la temporada de la Liga de Naciones con una imagen positiva antes de los próximos compromisos internacionales.