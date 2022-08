Gimnasia avanza y sueña: venció a Godoy Cruz y quedó a un punto de la cima en la Liga Profesional

Cuando Gimnasia perdió al Pulga Rodríguez, muchos creyeron que el Lobo se iba a desmoronar. Y no. Cuando perdió a Johan Carbonero y Cristian Tarragona, todos pensaron que se quedaba sin recursos. Y no. Los cimientos del equipo de Néstor Gorosito no son los nombres propios. Las bases de esta campaña son otras: solidez, intensidad, solidaridad, convicción, fe...

Gimnasia cree en sí mismo y gana casi siempre. Esta vez su víctima fue Godoy Cruz, al que superó por 2-0 en La Plata con goles de Brahian Alemán, de penal, y el ingresado Nicolás Contín. El Lobo, que acumula tres triunfos en fila, alcanzó los 24 puntos y quedó a uno del puntero Atlético Tucumán en lo más alto de la Liga Profesional.

El resumen del triunfo de Gimnasia sobre Godoy Cruz

Para sumar estas tres nuevas unidades, el Tripero necesitó de un arduo trabajo. El segundo tanto, de hecho, llegó recién en el descuento; antes de ese alivio, hubo un encuentro disputado.

La primera mitad se jugó con intensidad. No se guardaron nada. Lo que faltó, en varios pasajes, fue precisión en ofensiva. Los dos avanzaron mucho, pero tanto al Lobo como al Tomba les costó hallar profundidad.

En ese marco de paridad, el conteo de llegadas de la etapa inicial terminó igualado. Dos situaciones de riesgo por lado. Godoy Cruz tuvo la apertura en los pies de Gianluca Ferrari que definió muy mal cuando se encontraba en la puerta del área chica y después elaboró una buena jugada colectiva que despejó Alemán cerca de su arco. Gimnasia, por su parte, dispuso de dos ocasiones muy claras: un cabezazo de Franco Soldano que pegó en uno de los ángulos y un mano a mano de Ramón Sosa que atajó Diego Rodríguez.

De penal, Brahian Alemán destrabó el partido y abrió el camino a la victoria para Gimnasia, ante Godoy Cruz FOTOBAIRES/Ignacio Amiconi

El 0-0 con el que se retiraron al entretiempo resultó justo y lógico. Compartieron virtudes (como la solidez y la dinámica) y un gran defecto (la dificultad para fabricar posibilidades de gol).

El segundo tiempo comenzó con la misma tónica: trámite parejo, con mucho ritmo y escasez de recursos en ataque. Hasta que apareció Ezequiel Bullaude que rompió el molde: el jugador de Godoy Cruz se construyó un cara a cara con Rodrigo Rey, pero el arquero del Lobo le ahogó el grito, con una intervención decisiva. El arquero de Gimnasia, como tantas veces, sostuvo a su equipo.

Y su equipo lo aprovechó. Unos minutos después, Ferrari la tocó con la mano en su área y Alemán canjeó el penal por gol. El N° 10 tripero le pegó firme, casi al medio y engañó al Ruso Rodríguez que voló a su izquierda. Con el 1-0 estalló el Bosque, una cancha que es fiesta para los hinchas y fortaleza para el conjunto de Pipo Gorosito (continúa invicto como local en el torneo).

Todos corren detrás de Contín, que en el descuento selló la victoria para Gimnasia de La Plata sobre Godoy Cruz FOTOBAIRES/Ignacio Amiconi

En el tramo final, el Lobo siempre estuvo más cerca de ampliar la ventaja que el Tomba de empatarlo. Incluso antes del segundo tanto, Eric Ramírez contó con una chance nítida y no le acertó al arco. Godoy Cruz, en cambio, no supo cómo perforar a una defensa que siempre se mostró firme. Leonardo Morales sacó (casi) todo y los otros tres defensores lo acompañaron con rendimientos altos.

Es que Gimnasia es eso. Un conjunto que hace al todo. Sin figuras rutilantes y con un presupuesto humilde, el Tripero se convirtió en una máquina de sumar. Y en este colectivo que eleva las individualidades, aportan todos: como esta vez lo hizo Contín. El delantero, que hace poco se recuperó de una grave lesión (un esguince severo de la rodilla derecha, lesión del menisco externo y ruptura del ligamento cruzado anterior), entró en el segundo tiempo, como al reaparecer la fecha anterior ante Huracán, y puso el 2-0 en el descuento.

Fue el gol de la tranquilidad. Y de la locura. Las tribunas, de repente, se transformaron en un abrazo. Un abrazo inmenso. Un abrazo lleno de ilusión. Y Contín, después del partido, se emocionó hasta quedar al borde de las lágrimas en la entrevista con la TV: “Desde que me rompí que imaginaba la vuelta. No hay nada más lindo que hacer un gol acá, en mi casa”, contó.

La emoción de Nicolás Contín, quien volvió al gol tras la rotura de ligamentos: "Desde que me rompí que imaginaba la vuelta. No hay nada más lindo que hacer un gol acá, en mi casa."#LPFxTNTSports pic.twitter.com/U8IGavwchH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2022

El Lobo, en poco tiempo, perdió al Pulga Rodríguez, a Johan Carbonero y a Cristian Tarragona. El equipo, sin embargo, no se resintió. Gimnasia no es nombres propios. Gimnasia es una estructura que no se puede dividir en apellidos. Y Gimnasia es, sobre todo, un sueño..

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.