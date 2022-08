Otro golazo de Enzo Fernández en Benfica, en la Liga de Portugal: remate desde lejos y... caño al arquero

Ni tiempo de adaptación, ni el idioma, ni sus nuevos compañeros, la comida, el clima. La vida, en general... Enzo Fernández pasó por Defensa y Justicia y se consagró. Volvió a River y brilló en poco tiempo. Y, ahora, en Benfica, en el año del Mundial, vive una auténtica locura. Dos partidos, dos goles. Dos partidos, dos golazos. El primero, en la previa de la Champions League. El segundo, en la apertura de la Liga de Portugal. Es un volante completo, es cierto. Tiene gol, entre otros recursos. Pero sus primeros pasos provocan asombro. A unos, a otros...

Vio la pelota al borde del área, apuntó y disparó. Con violencia y clase: el balón pasó por entre las piernas del arquero. Otra obra de arte. No solo es titular: parece un imprescindible y apenas se presentó en Portugal hace un puñado de días...

El corazón: Enzo Fernández festeja el grito sagrado PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Benfica se impuso por 4 a 0 sobre Arouca. En el equipo, en el que se destaca Nicolás Otamendi como zaguero, Enzo Fernández aparece como un volante más recostado a la derecha, en un elástico 4-2-3-1. Los otros tantos fueron marcados por Gilberto y Rafa Silva, en dos ocasiones.

El martes pasado, Benfica vivió una fiesta en la goleada por 4-1 contra los daneses de FC Midtjylland, por la fase preliminar de la Champions League. La victoria tuvo acento argentino por la presencia de dos futbolistas entre los once titulares. Uno, Nicolás Otamendi, que además es el capitán. El otro, una incógnita, un refuerzo para esta temporada: Enzo Fernández. El ex River dejó una estampa de su talento con su primera conquista, a los 40 minutos de la parte inicial. Aprovechó un córner de Joao Mario y, sin pensar, definió de derecha. Golazo. Y elogios de su entrenador, el alemán Roger Schmidt: “Tiene 21 años y juega como si llevara tres años en Benfica”.

Schmidt apuesta por un mediocampo mixto, con dosis iguales de neuronas y piernas. El músculo lo aporta Florentino Luis, llamado a ser el volante central del seleccionado portugués de los próximos años. El cerebro, Fernández. A la prensa portuguesa le llama la atención la efectividad en los pases del futbolista formado en River. Y su visión para crear juego. Sostienen que llegó para quedarse. Schmidt, el DT, confía en la pareja de mediocampistas para lo que viene: “Enzo hizo una buena dupla con Florentino, que también jugó bien”, dijo. “Se acopló con los defensores para contener los contraataques. Los dos jugaron muy bien, en un nivel alto y también fueron muy importantes sin la pelota”, aportó.

Fernández, sumó minutos, además, en los cuatro amistosos de pretemporada que disputó Benfica, ante Niza (3-0), Fulham (5-1), Girona (4-2) y Newcastle (3-2). En todos, arrancó entre los once titulares.

El argentino usa la camiseta 13, que Eusebio (toda una leyenda del club) usó en la selección portuguesa. Hasta esa decisión sorprendió a los hinchas benfiquistas, que no esperaban una identificación con un referente de su historia. No fue la única investigación que hizo Fernández (21 años) sobre su nuevo club. También habló con dos exjugadores de River para que le contaran con qué se iba topar una vez que aterrizara en Lisboa. Charló de eso con Enzo Pérez (compañero suyo hasta hace un par de semanas) y con Javier Saviola. “Enzo me dijo que es un club muy grande, con mucha historia. Un club para que yo disfrute, mejore y aprenda. Benfica.. .es un club con mucha ambición”, contó Enzo Fernández el día de su presentación, recién llegado desde la Argentina.

Apenas acoplado a su nuevo equipo, lo de Fernández en Portugal fue entrenarse y jugar. Sin período de adaptación. A juzgar por su rendimiento, que incluyen sus dos goles, el ex jugador de River parece no necesitar tiempo de espera. Está listo para las grandes ligas. Lo celebra también Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado argentino. Una eventual convocatoria de Fernández al Mundial de Qatar sería el corolario perfecto para un año inolvidable.