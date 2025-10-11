Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Madryn, en vivo, por el ascenso a primera división

Deportivo Madryn (Chubut) y Gimnasia (Mendoza) juegan en la cancha de Platense el partido por el primer ascenso a la Liga Profesional. El encuentro tiene el arbitraje de Nicolás Ramírez y cuenta con la asistencia del VAR. En caso de empate en tiempo reglamentario habrá media hora de alargue. Y si persiste la igualdad, el pasaje a la máxima categoría se dirimirá por penales.

A los 4 minutos del primer tiempo, la primera jugada polémica. El árbitro Ramírez anuló una conquista de Imanol González, por una supuesta mano. Todo el equipo cuyano celebró el gol: la pelota efectivamente había ingresado en el arco de Yair Bonnín. Pero el árbitro principal ni siquiera precisó de la ayuda del VAR -a cargo de Héctor Paletta- para resolver la jugada.

¡ANULADO EL PRIMERO DE GIMNASIA!



González había puesto en ventaja al Lobo mendocino, pero el tanto fue invalidado por una mano previa de Muñoz. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/fUlJooK1pO — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

Las sucesivas repeticiones mostraron que la pelota dio en la mano de Matías Muñoz, en la antesala del gol de González. El toque es involuntario, pero efectivamente el balón le da en la mano luego de cabecear. Segundos más tarde, el cuarto árbitro les avisó a los integrantes del cuerpo técnico de Gimnasia la razón detrás de la invalidez del gol.

A los 15 minutos, Diego Crego, histórico futbolista de los de Madryn, sacó un latigazo de zurda en la puerta del área y obligó a la primera gran atajada de la tarde de César Rigamonti, el arquero del equipo mendocino. Ese primer cuarto de hora del partido tuvo de todo, y lejos de estudiarse, ambos equipos salieron decididos a conseguir la primera diferencia en el marcador.

A los 20 minutos de juego, la primera amarilla del partido: un topetazo de Mondino en la cara de Ramírez implicó la amonestación para el capitán del equipo cuyano. Mientras, Federico Recalde estaba tendido en el césped. Y por esa infracción al jugador de Deportivo Madryn también recibió la amarilla Saavedra, lateral izquierdo del equipo mendocino y uno de los mejores jugadores en el comienzo de esta final.

Federico Recalde, de Deportivo Madryn, marca a Nicolás Romano, de Gimnasia de Mendoza Gimnasia y Esgrima de Mendoza

A continuación, Romano pidió penal por una infracción en la puerta del área ante un cierre de Recalde. Broggi, entrenador de Gimnasia, vio la amarilla por su protesta. Ramírez, el árbitro, no dudó en ningún momento. Y tampoco lo llamaron desde el VAR para avisarle de la infracción y el penal. El partido se calentó y en la jugada siguiente Nazareno Solís fue amonestado por una patada desde atrás sobre Romano. Más tarde, Antonini se transformó en el tercer jugador de campo de Gimnasia de Mendoza en ver la tarjeta amarilla por una patada a Recalde.

¡LO RECLAMÓ TODO EL LOBO MENDOCINO!: ¿Había penal de Recalde sobre Romano? #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/XyyyHD1A4b — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

A siete minutos del final de la primera parte llegó la primera diferencia en el marcador. Una definición furibunda de Romano terminó con la pelota en el arco de los de Madryn. La jugada arrancó con un gran taco de Servetto para Saavedra en la puerta del área y concluyó con la gran definición del 10 de los mendocinos. La jugada fue revisada por el VAR debido a una supuesta mano de Servetto en el arranque de la maniobra. Broggi, el entrenador de los cuyanos, miraba todo desde el banco de suplentes. Casi incrédulo.

Finalmente, el árbitro recibió el llamado de Paletta desde el VAR y fue a ver la jugada al pie de campo. La disyuntiva era saber si el balón pegó en el pecho o en el brazo. Para los asistentes tecnológicos hubo mano del ex delantero de Platense, que después inventó un gran taco. “Luego de la revisión en campo observo que el jugador número 7 controla la pelota con su mano. Es tiro libre indirecto”, dijo Ramírez. Y el marcador quedó en cero.

¡ANULADO EL GOL DE GIMNASIA (M)!



El VAR llamó a Ramírez para revisar una mano de Servetto en el inicio de la jugada. Tras el chequeo, el árbitro decidió invalidar el tanto de Romano. El encuentro ante Dep. Madryn sigue 0-0. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/tylhdbHqNq — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

El primer tiempo terminó con las quejas de los futbolistas del equipo mendocino al árbitro Ramírez. El abanderado de la protesta fue su capitán, Diego Mondino. Su entrenador, Ariel Broggi, intentó sacarlo: “Vámonos”, le dijo, para evitar una sanción disciplinaria. Los cuyanos fueron mucho mejores que los patagónicos y merecieron irse al descanso en ventaja.

La supremacía de los mendocinos se mantuvo en el comienzo de la segunda parte. Brian Ferreyra, autor de nueve tantos en la temporada, tuvo el gol para los cuyanos, pero definió mal, de cabeza, cuando la jugada pedía dominar la pelota con el pecho y definir más tarde. Pero al Lobo le faltaba el gol...