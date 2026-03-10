Qué es LPF Play, la pantalla de la AFA para los partidos del ascenso

Datos, datos y más datos. La presentación en sociedad de la plataforma LPF Play, que aglutinará las transmisiones de los partidos de todo el ascenso -incluidos el Torneo Federal A, la Primera C y el Promocional Amateur-, el Torneo Proyección y el Femenino, estuvo repleta de números. Un flyer mostró las cifras de visualizaciones, usuarios únicos y países desde los cuales se conectaron quienes accedieron a los encuentros de las tres fechas iniciales de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

LPF Play ya existía como plataforma desde antes de que la AFA tomara la decisión de dejar caer el contrato con Tele Red Imagen S.A. (Trisa), una sociedad mitad del Grupo Clarín y mitad de la productora Torneos, que tuvo los derechos televisivos de Primera B y Primera Nacional hasta el final de 2025. LPF Play era la plataforma de la Liga Profesional -de ahí las iniciales- para almacenar los partidos de todas las inferiores y el torneo de Reserva. Luego se agregaron los encuentros de la liga de fútbol virtual y del torneo femenino. Hubo incluso transmisiones de las conferencias de prensa previas a los partidos más importantes del Proyección.

Desde el comienzo, la plataforma fue gratuita. Los usuarios tenían que registrarse con una dirección de correo. Ingresaban una contraseña y, con esos datos, se logueaban en el sistema y accedían on-demand al contenido que quisieran. A fines de 2025, el claim de LPF Play pasó a ser “La Pasión del Fútbol”. Más abarcativo, más global; más inclusivo. A partir de ese momento quedó claro que la iniciativa era aprovechar una plataforma ya existente y con más de 400 mil usuarios registrados para otros contenidos. La AFA, además, no iba a renovar con Trisa en medio de lo que sus dirigentes consideran una “persecución mediática” contra Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

Desde que la AFA decidió licitar los derechos de TV del ascenso estaba claro que no continuaría con los anteriores dueños. Ante la escasez de ofertas que la satisficieran, optó por quedarse ella con el producto, y comercializarlo a través de la plataforma. En principio, los usuarios que ya estaban registrados podrían seguir viendo los partidos hasta la fecha 4 de la Primera Nacional -el plazo se cumple el próximo fin de semana-. A partir de entonces habría que pagar entre $8 mil y $10 mil. Mientras, la plataforma anunció 3,3 millones de visualizaciones, conexiones desde 150 países y 455 mil usuarios únicos. Además de 863 mil horas de contenido visualizado.

El presidente de la AFA habló de estas cifras de la nueva-vieja plataforma en el acto de lanzamiento, realizado en un coqueto espacio de la costanera, muy cerca del aeroparque metropolitano. “Con estadísticas que ilusionan y con la convicción de que el futuro pasa por acá, logramos que el fútbol vuelva a manos del fútbol.Sin dudas, la mejor gestión es la de cada día; y en eso estamos los dirigentes del fútbol argentino“, dijo Tapia. Y dejó otra frase que en cuestión de minutos se hizo viral: ”Muchos van a transpirar como transpiraba yo cuando hacía calor, pero de vergüenza. La verdad saldrá a la luz”, prometió.

LPF Play, entonces, quedó como la plataforma oficial de las inferiores de la Liga Profesional y las primeras divisiones del ascenso. Es la OTT (“Over-the-top”, el término asociado a las plataformas que permiten ver contenidos audiovisuales a través de internet, sin la obligación de tener un abono de cable) del fútbol sin la máxima categoría, que se seguirá viendo a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Sobre el llamado pack fútbol, que fluctúa desde hace años entre los 1,8 y los 1,9 millones de abonados, hubo una declaración que generó incertidumbre. Y que alertó sobre la posibilidad de que todos los contenidos de LPF Play fueran 100% gratuitos e incluyeran, en un futuro, a la Liga Profesional. “Hoy [por ayer] es un día histórico para la Asociación del Fútbol Argentino y para todos los futboleros de este país”, dijo el cordobés Emeterio Farías, un histórico dirigente de esa provincia que supo ser 100% grondonista, hoy es 100% tapista y se desempeña como tesorero de la Liga Cordobesa. En declaraciones a Punto Radio, de Córdoba, añadió: “Se pone en marcha un sistema donde vamos a tener una plataforma para ver todos los campeonatos que organiza AFA. Todo el fútbol de primera, también”, insistió. Y comparó: “Vuelve así como fue Fútbol para Todos, así va a ser esta plataforma”.

Diego Armando Maradona, Julio Humberto Grondona y Cristina Fernández de Kirchner, en la presentación de Fútbol Para Todos, en agosto de 2009 Mauro Alfieri - LA NACION

Por un lado, Tapia no dijo ni una sola palabra del contrato de la primera división -Liga Profesional- del que también percibe dinero todo el ascenso (el 17,5% de los ingresos de TV de la máxima categoría se derraman al resto de las divisionales). Por el otro, tanto TNT como ESPN tienen asegurados los derechos hasta -al menos- 2030. Y en exclusiva. Fuentes al tanto del negocio de la TV del fútbol desmintieron que exista la posibilidad de un nuevo Fútbol Para Todos, como planteó Farías: “Un rumor sin sentido”, aseguraron.