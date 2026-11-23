En un partido electrizante y muy emotivo, que necesitó del alargue para desnivelar el desarrollo, Gimnasia le ganó a Newell’s por 4-2 y se clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura. Los goles del vencedor fueron convertidos por Nacho Fernández, Ignacio Miramón, Franco Escobar (en contra) y Matías Melluso; Walter Mazzantti había puesto dos veces la igualdad para los rosarinos. La Lepra terminó el encuentro con nueve futbolistas por las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega. Nicolás Ramírez tuvo varias polémicas: su principal error fue no haber echado a Germán Conti por doble amonestación a diez minutos del final del segundo tiempo, tras cometerle penal a Santiago Solari. El encuentro iba camino al alargue y hubiera sido diferente el contexto para el equipo de Kudelka si esos minutos finales -más los (eventuales) posteriores 30- los jugaba en superioridad numérica. Ahora espera por el vencedor de la llave que el miércoles jugarán Boca e Independiente Rivadavia, en la Bombonera. Hubo tumulto en el final y el juez terminó mostrando tres rojas más.

La intensidad de cómo se juega en el fútbol argentino quedó de manifiesto a los 19 segundos, con un choque de cabezas para disputar una pelota dividida tras la cual Miramón y Rodrigo Herrera quedaron tendidos en el piso. Se levantaron y, tras ser atendidos, volvieron al campo a seguir jugando con el cuchillo entre los dientes. Unos minutos más tarde, el 5 del Lobo se cruzó con Solari en un lateral. Nadie regala nada.

Nicolás Ramírez, frente a otro arbitraje polémico, expulsa a Ortega Nacho Amiconi / Fotobaires

Ariel Pereyra le dio continuidad al equipo que venía consiguiendo buenos resultados, con el esquema 4-4-2 y un medio campo con Seoane, Miramón -de muy buen presente- y Janson (que aparece más como volante, diferente al rol de extremo que tenía en Vélez y Boca); Nacho Fernández (el cerebro) arrancando como volante derecho y cerrándose como enganche; adelante Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. El Lobo tomó la iniciativa con las proyecciones de los laterales Steimbach (haciedo la doble función de 4-8) y Silva Torrejón.

Sin embargo la primera chance de riesgo fue a los cuatro minutos con un centro del lateral izquierdo Russo que cabeceó Cóccaro y el arquero Harlen Castillo mandó la pelota al córner. E iba a ser una constante en esa intención: en el contador de llegadas del primer tiempo se iba a imponer Newell’s 6 a 1.

Frank Kudelka mantuvo su habitual 4-2-3-1 con Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Cóccaro.

Ignacio Miramón jugó un partidazo en Gimnasia y anotó el segundo gol Nacho Amiconi / Fotobaires

Y de contraataque llegó el golazo de Nacho Fernández, tras una ¡asistencia de taco! de Janson: todo comenzó con una recuperación de Miramón en campo propio y comenzó a acelerar hasta el área rival; abrió la pelota para Auzmendi, que metió el centro pasado y luego fue todo entre Janson y Nacho Fernández.

Lo curioso es que las mejores situaciones las tuvo el conjunto rosarino: primero con un contraataque 4 vs. 2 que fue mal finalizado por Mazzantti; luego con un tiro elevado de Cóccaro que se fue desviado del palo derecho del arquero. En el medio, un cabezado de Mazzantti apenas alto. A los 35 minutos, otro cabezazo de Cóccaro tras un córner desde la izquierda se fue apenas por encima del travesaño y a los 44 un latigazo de zurda de Russo encontró las manos firmes de Castillo. Newell’s merecía el empate.

El estilo de Gimnasia suele ser más directo, pero las veces que triangularon entre Miramón, Janson y Nacho Fernández lo hicieron bien, con criterio y entendimiento. El final del primer tiempo encontró a Newell’s empujando con centros y al Lobo defendiendo en un bloque bajo y tratando de salir de velozmente de contraataque.

Nacho Fernández festeja; lo sufre Reinatti Nacho Amiconi / Fotobaires

La segunda etapa arrancó como una continuidad de la primera, con Newell’s tendiendo el balón y empujando en campo rival. Y a los 6 minutos llegó el penal del arquero Castillo sobre Solari tras una gran habilitación de Guch, con un pase pinchado a las espaldas de los centrales: al principio, el árbitro Nicolás Ramírez había sancionado posición adelantada, pero desde el VAR le avisaron que estaba habilitado por Conti y Silva Torrejón y sin ver la acción en el monitor (algunos lo llaman el VAR blue, porque interfieren desde la oficina de Videoarbitraje pero sin mostrarle las imagenes al juez principal), Ramírez sancionó la pena máxima. Lo pateó Mazzantti con sutileza para ubicar la pelota junto al palo derecho.

Esa habilitación “activó” a Guch, que empezó a meter estiletazos con su zurda para Mazzantti y Cóccaro. El número 20 volvería a ser importante.

¡PENAL PARA NEWELL'S POR FALTA SOBRE SOLARI! 😱



Conti derribó al delantero de la Lepra dentro del área y los jugadores reclamaron la segunda amarilla.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/TznTVNBTSy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

Un córner de Nacho Fernández fue cabeceado por Steimbach en el primer palo y el exRiver utilizó su “oficio” para ganar tiros libres, pero Pereyra movió el banco del Lobo: las cosas no estaban bien en el local. Así fue que ingresó Jeremías Merlo (destinado a ser una de las figuras) por el Chelo Torres. Enseguida, una jugada preparada de tiro libre frontal tuvo un gran centro de Nacho Fernández y un cabezazo de Auzmendi para una mejor atajada de Reinatti.

Gimnasia mejoró y empezó a generar peligro; Newell’s aflojó en la intensidad. El 2-1 de Gimnasia también fue de contraataque. Y otra vez tuvo a Ignacio Miramón como protagonista, acelerando como wing derecho luego de otra pelota recuperada en campo propio pero ahora metiendo un derechazo furioso que venció a Reinatti. Otro golazo.

Solari, Guch, Mazzantti (7) y Cóccaro festejan el segundo penal de Newell's, para el 2-2 Nacho Amiconi / Fotobaires

Newell’s reaccionó rápido y, tras otra habilitación de Guch para Solari, llegó el penal de Conti. El defensor estaba amonestado, quiso rechazar el balón y terminó cometiéndole falta al exwing de Racing. El árbitro Ramírez entendió que Conti pretendió disputar la pelota y se llevó puesto al delantero, quizás por eso no lo amonestó, aunque la infracción lo ameritaba. Y le hubiera significado al Lobo quedarse con uno menos. Mazzantti se hizo cargo de la falta y volvió a ejecutarlo muy bien: arriba, junto al ángulo superior derecho de Castillo.

Antes del alargue ambos planteles se quedaron en sus bancos de suplentes y ahí trataron de recuperar fuerzas, todos exhaustos, tomando agua y con las toallas en las cabezas, escuchando las arengas de ambos entrenadores. Y a los 18 segundos del inicio Nacho Fernández “fabricó” una falta inteligente con la intención de ganar una pelota parada y ver si podía hacer expulsar a Russo. Un minuto después logró lo mismo con Regiardo. El que logró la roja de un rival fue Jeremías Merlo ante Russo: lo encaró por la derecha y le tiró la pelota larga: falta, doble amarilla y expulsión. No fue una infracción fuerte y terminó siendo más picardía del delantero para forzar el roce con el adversario. La segunda tarjeta pareció excesiva.

El 4-2 de Melluso

Y de ese tiro libre, llegó el remate-centro de Nacho Fernández y la peinada en contra de Franco Escobar (que acababa de ingresar por Mazzantti) para vulnerar su propio arco. En tres minutos volvía a desdibujarse todo el presente de la Lepra. También vio la roja Ortega por doble amonestación, la segunda por pegarle un pelotazo a Nacho Fernández en la cabeza luego de haber caído por una infracción. Bien expulsado.

A los 7 minutos del segundo tiempo suplementario una muy buena presión alta de Melluso finalizó con el 4-2 (gran definición de derecha, con su pie menos hábil, junto al palo izquierdo del arquero) y eso generó el desahogo final en La Plata.

En el partido hubo 35 remates, 16 del local y 19 del visitante. Nueve chances de gol para el Lobo y diez para el conjunto rosarino. Más allá de las polémicas y los cruces, se vivieron momentos de buen juego.

Lo mejor del partidazo

Una vez finalizado el encuentro, Nicolás Ramírez siguió sacando tarjetas rojas: fue el turno para Gabriel Arias (arquero suplente) y Carrizo en la Lepra, uno de los que más le había protestado durante todo el encuentro. Se generó un tumulto entre los jugadores porque lo buscaban al arquero Castillo, que también fue expulsado. Al parecer, los jugadores visitantes se enojaron por un gesto cuando fue a buscar una pelota fácil con sus pies.

Los hinchas del Lobo festejaron con todo en el final. “Volví a Gimnasia para esto. Que el equipo pelee, sea competitivo. Ahora vamos por más”, diijo Nacho Fernández, la figura del partido, autor de un golazo, partícipe de una asistencia y poseedor de oficio para manejar los hilos del juego de un equipo que respondió con intensidad de final.