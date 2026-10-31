Gimnasia venció a Estudiantes, de Río Cuarto, y sacó dos boletos: a los playoffs del Clausura y a una copa

En este 30 de octubre en el que Diego Maradona habría cumplido 66 años, no había mejor manera de homenajearlo que la de Ignacio Fernández. El volante ofensivo pasa un gran presente con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata y en Río Cuarto volvió a lucirse ante el ya condenado Estudiantes, al que el Lobo venció por 2-1 en la 15ª fecha del torneo Clausura. El volante asistió en el tanto de Marcelo Torres, y luego anotó un golazo, su contribución más destacada, por haber clasificado a Gimnasia para los octavos de final y por asegurarle el boleto a la Copa Sudamericana. Su celebración fue dedicada al ídolo que un día supo elogiarlo.

Así como esta vez el León del Imperio mostró la imagen de Maradona en la cinta de capitán que portó Alejandro Cabrera, es habitual que Nacho Fernández utilice en el antebrazo izquierdo el brazalete que graba el recuerdo de cuando el ídolo fue entrenador tripero. El zurdo ex futbolista de River exhibió la clase que siempre habla desde su sensible pie hábil, y la jornada maradoniana pareció inspirarlo aun más. Movió los hilos del equipo con mayor presencia, lanzó pases con una estética superior, gambeteó en varias ocasiones y aconsejó al director técnico, Ariel Pereyra, cuando vio que sus compañeros empezaron a sentir agotamiento: “Mové el banco”, se lo escuchó ordenar cuando el local había descontado y Gimnasia se había quedado con diez hombres. Líder total.

Nacho Fernández estuvo encendido en Río Cuarto y asistió a Marcelo Torres antes de hacer su golazo. X @gimnasiaoficial

Antes, durante el primer tiempo, había sido clave para que el conjunto tripero consiguiera una ventaja de dos goles, tranquilizadora. En el primero le sirvió un centro a “Chelo” Torres para que cabeceara cómodo a un palo y abriera el marcador, a los 24 minutos. Y a los 40, una acción individual consagraría a Fernández como la figura absoluta del triunfo.

El número 8 se desmarcó, superó la línea de la mitad de la cancha y condujo la pelota varios metros con aceleración y fuerza para que el volante Tomás González no le cortara la carrera. También hizo una gambeta para esquivar la marca del zaguero Sergio Ojeda. Frontal al arco y detrás de la medialuna, cruzó un zurdazo que infló la red en un ángulo inferior.

¡GOL DE NACHO Y BESO A LA CINTA DEL DIEGO!



El mediocampista del Lobo sacó un remate desde afuera del área, puso el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y lo coronó con un hermoso festejo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/DAHhJG3jGC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 30, 2026

Es cierto que hubo polémica en el inicio de la jugada: un control defectuoso de Alexis Steimbach pareció hacer salir por completo el balón por un costado antes de que el defensor lateral derecho ejecutara un pelotazo, pero el juez de línea no marcó tal cosa y desde las cabinas de VAR no convocaron al juez Juan Pablo Loustau.

“Hoy es el cumpleaños [de Maradona], así que estoy muy contento por haber convertido. Como digo siempre, lo llevo, nos guía. Se lo dedico a él”, declaró el 8 una vez que el cotejo finalizó, y recordó también a su abuela. En el momento del festejo se besó la cinta y se la quitó para apuntar con ella al cielo. Luego, le dio un beso adicional.

Un recuerdo que guarda Fernández con Diego Maradona, de cuando visitó al plantel tripero al que por entonces dirigía el ex campeón mundial. Twitter

Gimnasia sufrió solamente en el segundo tiempo, por una ráfaga impensada de 180 segundos, entre el descuento de Gabriel Alanís y la expulsión a Steimbach por segunda amonestación. El visitante jugó con un hombre menos durante 29 minutos, hasta que Juan Antonini vio la tarjeta roja directa en Estudiantes.

Compacto de Estudiantes (RC) 1 vs. Gimnasia LP 2

“Tiene una gamuza en el pie”, halagó una vez Maradona a Fernández. Vaya jornada como para que Nacho ratificara esa sentencia. El capitán participó directamente en los últimos seis goles que anotó el Lobo y por primera vez en su carrera convirtió en tres compromisos en fila. “Sé de la importancia que tengo en el grupo, pero los chicos se matan para que yo tenga este presente”, destacó.

Con los tres puntos y los 28 que acumula, Gimnasia se sumó parcialmente al lote de líderes de la zona B (es tercero por diferencia de goles), accedió a los playoffs por tercer campeonato consecutivo y ya se aseguró disputar al menos la Sudamericana en 2027, aunque sigue con chances -pequeñas- de Copa Libertadores. Cualquiera sea el trofeo que procure, competirá en su undécima participación internacional.