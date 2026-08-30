Golazo, remontada y ovación para Alan Lescano en otra tarde invicta de Argentinos en La Paternal

A esta altura ya parece mucho más que una simple racha estadística. Con el triunfo 2-1 sobre Aldosivi, por la séptima fecha del Torneo Clausura, Argentinos Juniors llegó a 27 partidos invicto en La Paternal. Y volvió a demostrar por qué se hace tan fuerte en su cancha: cuando no fluye el juego atildado que caracteriza al equipo de Nicolás Diez, aparecen las individualidades. Esta vez fue Alan Lescano, autor de un golazo de tiro libre que inició la remontada ante el Tiburón.

El volante, que por estas horas suena como posible refuerzo de Vasco da Gama, no solo fue el mejor de la cancha: además dejó una de esas definiciones para mirar varias veces. A los 8 minutos del primer tiempo, el exGimnasia y Esgrima La Plata se hizo cargo de un tiro libre a unos 25 metros dal arco defendido por Lucas Acosta. A su lado estaba Gastón Verón, aunque parecía claro que nadie iba a sacarle la pelota al 10. Y así fue: tomó dos pasos de carrera, enterró el pie izquierdo bien abajo de la pelota y le dio la comba justa para superar la barrera y clavarla junto al palo derecho.

Fue el comienzo de la reacción, que se completó apenas ocho minutos después con otra gran definición. Verón, que venía de convertir de cabeza en el 1-1 ante Lanús en la Fortaleza, tomó la pelota de aire y resolvió de palomita, cambiándole el palo al arquero.

Argentinos estiró así su enorme seguidilla como local, regresó al triunfo en el torneo después de dos fechas y confirmó una vez más que en el Diego Armando Maradona es prácticamente invencible. Su última derrota allí había sido justamente ante Aldosivi (0-2), el 14 de marzo de 2025. Desde entonces, el Bicho ganó casi todo: solo cedió empates frente a San Lorenzo, Boca, Central Córdoba, Barracas, Rosario Central y Belgrano, que luego lo eliminó por penales en el Apertura.

Con la victoria ante el conjunto marplatense, además, Argentinos se mantiene firme en la punta del Grupo B, con 16 puntos producto de cinco triunfos, un empate y una sola caída, ante River en el Monumental. Y se aseguró al menos una fecha más como líder de la tabla anual, que al final de la temporada entrega un título y el pasaje a la Copa Libertadores de América.

El de este domingo, además, pudo haber sido el último encuentro de Lescano con la camiseta de Argentinos. El club ya adquirió el 50% del pase que todavía pertenecía a Gimnasia y en estas horas podría transferirlo al fútbol brasileño a cambio de nueve millones de dólares.

Lo mejor del triunfo de Argentinos sobre Aldosivi

“Hay rumores, sé que todavía falta, no sé qué va a pasar conmigo. Fui y soy muy feliz acá, que pase lo que tenga que pasar. Traté de mantenerme al margen de las negociaciones; este era un partido importante y yo tenía la cabeza acá, quería jugar. Ahora agarraré mi celular, hablaré con mi representante: si me toca irme me iré muy feliz por haber vestido la camiseta de este club, con toda la historia que tiene”, contó Lescano, que dejó la cancha ovacionado y bajo el canto de “El Pipa no se va”.

“Es muy lindo que la gente te ovacione, muy emocionante. Siempre me recibieron bien, soy un agradecido de llevar la cinta y la 10”, insistió. Y, pese a la calidad de su tiro libre, aseguró que de la acción solo recuerda “que la pelota entró”.

Para Argentinos, ahora, vendrá Barracas, el próximo viernes como visitante. Posiblemente ya sin Lescano y con un desafío importante por delante: sostener el nivel sin su mejor pieza.