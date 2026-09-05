Goles de Lautaro Martínez y Soulé en tiempo de descuento para los emotivos triunfos de Inter y Roma

Hasta unos días antes del cierre del libro de pases, Lautaro Martínez figuró como una alternativa de Barcelona a la prioridad de Julián Alvarez. Compañeros y competidores por el puesto de centro-delantero en la selección argentina, Lautaro no se sintió tan tentado como la Araña por la posibilidad de pasar al club catalán. Siente por Inter una identificación que Julián no experimentó en los dos años que lleva en el Atlético de Madrid.

“Cuando llegan estas ofertas y llamadas, siempre es un placer, porque uno trabaja para mantenerse en la cima. Los rumores [el interés de Barcelona] eran ciertos, pero tengo las ideas muy claras: he querido quedarme aquí con mis compañeros y con esta magnífica afición”, expresó Lautaro hace unos días, consultado por Sky Sports.

Esa relación intensa y visceral entre el bahiense y los tifosi quedó reflejada una vez más este sábado, con un gol del capitán en el minuto 46 del segundo tiempo para vencer 3-2 a Napoli, en el tercer triunfo consecutivo de Inter en igual cantidad de fechas por la Serie A. Lautaro llegó a tocar con lo justo junto a un poste un forzado pase de Akanji para marcar el tanto de la agónica victoria y revertir una desventaja de 0-2. Motivo suficiente para su desenfrenado festejo, trepándose en la alambrada de la cabecera para gritar el gol con todo lo que le daba la voz, como lo hacían los hinchas que tenía a pocos metros de distancia.

“Me quedaría para siempre y, mientras me quieran, me quedaré aquí. Pero en este trabajo ya lo sabemos: cuando ya no sirves, te echan. Inter para mí es todo: orgullo, felicidad y ganas de seguir adelante. He vuelto a elegir quedarme aquí, quiero hacer grandes cosas en el Inter”, expresó Lautaro, que como objetivo pendiente tiene conquistar la Champions League, tras perder dos finales, una ante Manchester City y la otra contra Paris Saint Germain.

Todas las emociones llegaron en el segundo tiempo. Napoli ganaba 2-0, con goles de Politano y Höjlund entre los cinco y ocho minutos. A los 11, Lautaro descontó tras una asistencia de Dimarco. Marcus Thuram marcó el 2-2 a ocho minutos del final.

Lautaro Martínez comienza el festejo tras conectar un pase de Akanji y marcar el gol del triunfo de Inter ISABELLA BONOTTO - AFP

Fueron los dos primeros goles de Lautaro en tres jornadas del torneo, tras disputar 54 minutos en el 4-1 a Monza y los 90 en el 1-0 sobre Cagliari. En la temporada anterior fue el capocannoniere del calcio, con 16. Ahora va a la caza de Donyell Mallen (Roma), con cinco.

“Volver del Mundial sin mucha preparación fue difícil. Me alegra que hoy hayamos logrado remontar. Estamos intentando subir nuestro nivel y demostrarlo en la cancha. Partido tras partido buscamos mejorar y hacer lo que el entrenador quiere”, expresó Lautaro aún en la cancha, tras ser elegido la figura del cotejo por la transmisión oficial.

En su novena temporada en Inter, Lautaro, con estos últimos dos goles, suma 134 y quedó como el tercer goleador histórico del nerazzurro, solo por Serie A. Superó a István Nyers (133) y quedó a cuatro del segundo, Benito Lorenzi (138), en una lista que encabeza Giuseppe Meazza (197). Por todas las competencias oficiales, Martínez acumula 177 goles en Inter y también se ubica en el tercer escalón, por detrás de Meazza (284) y Alessandro Altobelli (209).

Lo más destacado de Inter 3 - Napoli 2

Roma lo dio vuelta de la mano de Soulé y Dybala

Si lo de Lautaro fue emotivo en el final de Inter, la influencia de Matías Soulé estuvo a la par en el 2-1 de Roma frente a Atalanta, tras marcar a los 48 minutos de la segunda etapa el tanto del triunfo, con un zurdazo al primer palo tras recibir un pase de Paulo Dybala y hacer pasar de largo a un defensor con un enganche.

Roma, que apunta a ser uno de los animadores de la temporada, finalizó el encuentro con cinco argentinos. Dybala fue titular y en la segunda etapa, para revertir el gol de Ederson para el 1-0 de Atalanta, ingresaron Nahuel Molina, Soulé, Santiago Castro y Leonardo Balerdi.

🔝 La Lega Serie A, eligió a Matias Soulé como MVP del Roma-Atalanta.#ASRoma pic.twitter.com/eGOLZREzFP — Planeta Roma 🎙 (@Planeta_Roma) September 5, 2026

En su tercera temporada en Roma, Soulé por ahora no quiere señalar a Roma como la principal oposición al dominio que muestra Inter en los últimos años: “Es la tercera jornada, demasiado pronto para decirlo. El año pasado, jugando así, merecíamos estar en la Champions League; este año queremos aún más. Estamos demostrando que nunca nos rendimos y que creemos hasta el final. Estamos contentos con estos tres puntos; fueron cruciales”.

Soulé tuvo un paso esporádico por la selección argentina. Fue convocado en agosto de 2024, sin debutar en una doble jornada por las eliminatorias ni poder compartir la concentración con Lionel Messi, que había quedado al margen por una lesión. Consultado por el retiro de Messi de la selección, Soulé manifestó: “Creo que puede jugar hasta los 50 años. Es una pena, pero espero que pueda continuar y jugar a su lado; sería un sueño”.

“Soulé y Castro nos dieron un gran impulso”, expresó Gian Piero Gasperini, entrenador de Roma. Soulé ejecutó el córner que Mario Hermoso conectó de cabeza para el 1-1 a los 44 minutos del segundo período. El ex-Vélez Castro, que llegó desde Bologna en una transferencia por 36 millones de euros, por ahora no es titular, pero el director técnico no descarta que pueda compartir el ataque con Mallen, que lleva cinco goles. “Pueden coexistir, sin duda. Tendremos muchos partidos y habrá oportunidades para todos. Y también para variar estos sistemas de juego”, manifestó Gasperini.