Gorosito: un DT que renació en medio de la adversidad

El entrenador de Tigre llegó con el equipo casi descendido; lo revitalizó y le dio el primer título

Tigre fue como la fuente de la juventud para Néstor Gorosito . O, al menos, para su carrera como entrenador. Desocupado, con mínimas posibilidades de dirigir a un equipo de primera, Pipo encontró en Tigre a su tabla de salvación. Hombre del barrio, de la zona norte, no dudó en asumir en un equipo casi condenado al descenso. "Es el club de mi barrio. No podía decirle que no", aseguró el DT en la presentación. Y así fue. Empezó como si nada. Hasta que ganó una vez. Y otra. Y otra. Y otra más. Aquella excepción se transformó en regla. En una regla inequívoca: el que siempre gana es Tigre, el equipo descendido a la B Nacional y que generó una revolución en el fútbol argentino. Casi siempre.

Gorosito es de la clase de entrenadores que habla con palabras medidas, deja al futbolista manejarse por la autoconducta y desdeña de las formas modernas, por ejemplo, los drones. No hace mucho le dijo a la nacion. "No necesito de un drone para saber si al 4 le ganan la espalda". Y así se maneja. Casi en una dirección única. "Salí campeón muchas veces como jugador y eso no me hacía mejor. Claro que es una alegría. Pero ahora no me hace mejor entrenador que antes", afirmó Gorosito.

De acá en más todo será nuevo para el entrenador que coqueteó con San Lorenzo y que, a la distancia, se postuló para Universidad Católica. Gorosito seguirá en Tigre en la B Nacional. Antes de confirmar la continuidad se aseguró que siguiera la mayoría de las piezas importantes del plantel, como Walter Montillo , Sebastián Prediger y Diego Morales , entre otros.

"Pipo es muy importante para nosotros. Siempre tiene la palabra justa y lo aplica en momentos determinados con situaciones por las que él pasó o con anécdotas", definió Diego Morales. "Gorosito vino a darnos el orden que nos faltaba, del que no nos dábamos cuenta en la cancha. Las líneas están un poco más juntas, por eso encontramos un funcionamiento, y ganar da confianza para jugar más tranquilo. Estuvimos un año y medio peleando contra el descenso, y lamentablemente fue en el final cuando encontramos esa regularidad", aseguró Montillo.

"Nosotros siempre tratamos de jugar bien a la pelota, pero las finales hay que ganarlas. Y eso fue lo intentamos hacer: ganarla con nuestras herramientas. Lo Tigre fue hermoso. Me quedo porque creo que este proyecto puede trasladarse a la B Nacional. Si no no lo hubiera hecho. Se va a quedar la mayoría, si no hubiera sido imposible", dijo Gorosito. Feliz.