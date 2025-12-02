Racing vs. Tigre, por los cuartos de final del torneo Clausura

Racing y Tigre se miden en el Cilindro de Avellaneda por los cuartos de final del torneo Clausura. El partido es dirigido por Andrés Merlos y se emite por TNT Sports Premium. El vencedor de este cotejo se enfrentará con Boca en la Bombonera, por las semifinales, con horario y día a confirmar.

La jornada alrededor de Racing había nacido con la noticia de la oficialización de la partida de Gabriel Arias. El arquero, de 38 años, uno de los símbolos de los últimos tiempos, se irá de la Academia en busca de continuidad. En un mensaje en las redes del club, se explicó: "El de esta noche ante Tigre será el último partido en el Cilindro de Gabriel Arias, luego de 254 partidos jugados, más de un centenar de vallas invictas y 6 títulos en siete años defendiendo el arco de La Academia. Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes". Y el mensaje está acompañado de una foto de Arias con los seis trofeos conseguidos en la institución. Arias fue importante en el ciclo de Gustavo Costas pero luego perdió el puesto a manos de Facundo Cambeses y ahora prefirió buscar otro rumbo en donde pueda volver a atajar. Pero recibió el cariño de los hinchas antes y durante el encuentro: en el minuto 21 (en honor al número de su camiseta) fue ovacionado.

NUEVA OVACIÓN PARA ARIAS EN EL CILINDRO.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YGO9DR8y2y — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

Después de la gran victoria ante River por 3-2, por los octavos de final, el entrenador Costas hizo un trabajo mental con sus futbolistas no sólo para mantener el espíritu ganador sino también para no relajarse luego de triunfos importantes. Además, a la Academia le costaron más los rivales como Tigre que los clásicos. Muchas derrotas como local, incluso en este campeonato, fueron contra Barracas Central (0-1), Tigre (1-2), Unión (2-3); hasta igualó con Independiente Rivadavia (0-0). Como le había sucedido en el Apertura, había arrancado muy mal el certamen pero terminó recuperando posiciones hasta ingresar en los playoffs.

Tigre es un equipo que refleja el “estilo Dabove”: aguerrido, comprometido y con un doble 9 que van a cada pelota como si fuera la última y no dejan de luchar ante los centrales rivales: Ignacio Russo y David Romero. Frente a Racing salió a jugar 4-3-1-2, con Jabes Saralegui como nexo entre los volantes y los atacantes. En la primera que le quedó de frente al arco a Romero, probó a Cambeses con un remate desde afuera que controló el arquero.

Santiago Solari presiona a Laso Gonzalo Colini

El Racing de siempre

El Racing de Costas salió a jugar 4-3-3 plantado en campo rival, con el “enmascarado” Sosa más como volante central que como líbero, como en los últimos encuentros. Y con la novedad de la presencia de Duván Vergara en lugar de Conechny como tercer hombre del tridente con Solari y Adrián Martínez. En el medio, a los costados de Sosa, Agustín Almendra (que cumplió 100 partidos en la Academia) y Juan Nardoni, otro que podría tener futuro europeo para 2026. Los laterales Martirena y Gabriel Rojas, como siempre, se proyectaron desde el arranque con alma de wines. La Academia salió desde el minuto cero con todo al ataque, fue el Racing de siempre y atrás defendió mano a mano entre Colombo y García Basso contra Russo y Romero.

AMONESTADO MEDINA POR ESTA ENTRADA A MARTIRENA. ¿ERA PARA MÁS?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jAIVXCckyx — SportsCenter (@SC_ESPN) December 2, 2025

En el desarrollo del juego, un estilo directo que obligaba al espectador a ver la pelota volando de un lado para el otro. De iun lanzamiento largo llegó otra chance para Romero, que tras encarar de izquierda al centro remató apenas por encima del travesaño. Mientras que Solari y Maravilla Martínez también estaban expectantes porque con pocos movimientos son capaces de generar una chance de riesgo.

La única polémica del primer tiempo fue una mano de Laso tras un zurdazo de Colombo, en una acción que nació de una jugada preparada de Racing, pero antes de todo eso hubo posición adelantada de Maravilla Martínez, bien sancionada por el asistente 1 Pablo Acevedo. En un buen primer tiempo de Merlos, amonestó a Sebastián Medina por una falta sobre Martirena y a Santiago Sosa por cortar tácticamente un contraataque de Tigre (justamente una infracción sobre Medina).