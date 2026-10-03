Grecia vs. Alemania por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Grecia y Alemania, correspondiente al grupo A2 de la Liga de Naciones, se disputará este domingo 4 de octubre a las 15.45 h en el Toumba Stadium de Thessaloniki.

El momento de los equipos

Grecia llega al compromiso tras igualar 2-2 frente a Países Bajos en su última presentación. Por su parte, Alemania atraviesa un presente positivo tras conseguir una victoria por 2-0 ante Serbia en su choque anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán imponer condiciones en esta cuarta fecha del certamen continental. Mientras que Alemania intentará ratificar su buen rendimiento tras su reciente triunfo, Grecia buscará capitalizar su localía en el Toumba Stadium para sumar puntos vitales en la tabla de posiciones del grupo A2.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la fase de grupos. Alemania buscará mantenerse en la parte alta de la clasificación, mientras que Grecia necesita sumar de a tres para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por la clasificación en la Liga de Naciones.