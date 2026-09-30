Grecia vs. Países Bajos por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Grecia y Países Bajos correspondiente al grupo A2 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este jueves 1 de octubre a las 15.45 h en el Toumba Stadium, ubicado en la ciudad de Thessaloniki.

El momento de los equipos

Grecia llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Alemania en su presentación anterior. Por su parte, el equipo de Países Bajos también transita un presente positivo, luego de imponerse ante Serbia por 2-1 en la jornada previa.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan al choque en Thessaloniki con dinámicas ganadoras, buscando consolidar su rendimiento en la fase de grupos. La paridad mostrada en sus recientes resultados frente a rivales de jerarquía anticipa un enfrentamiento cerrado en el mediocampo.

Lo que está en juego

Al tratarse de la tercera jornada del certamen, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos países de liderar la zona A2 y posicionarse de cara a la clasificación hacia la siguiente instancia de la competencia europea.