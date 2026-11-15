Grecia vs. Serbia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Grecia y Serbia correspondiente al grupo A2 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este lunes 16 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Panthessaliko de la ciudad de Volos.

El presente de ambos seleccionados

Grecia afronta este compromiso con la necesidad de recuperarse tras una dura caída por 7-0 ante Países Bajos en su presentación anterior. Por su parte, Serbia también busca reencontrarse con la victoria después de haber sido derrotado 3-1 por Alemania en su último compromiso por el torneo.

Antecedentes y rendimiento

Ambos equipos llegan al cierre de esta etapa de grupos con el objetivo de cerrar su participación de la mejor manera. Tanto el conjunto griego como el serbio atraviesan procesos de ajuste tras sus respectivos traspiés en la jornada previa de la competición.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento en Volos será fundamental para definir la posición final de ambos seleccionados en el grupo A2, buscando cerrar la temporada de la Liga de Naciones con sensaciones positivas de cara a los próximos compromisos internacionales.