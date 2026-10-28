Grêmio vs. Athletico Paranaense por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Grêmio recibe a Athletico Paranaense en la jornada 33 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Grêmio y Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, se disputará este jueves 29 de octubre a las 21.30 h en el Grêmio Arena, ubicado en Porto Alegre.
El presente de ambos conjuntos
Grêmio llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Coritiba en su última presentación. Por su parte, Athletico Paranaense buscará sumar de a tres luego de haber registrado un empate 1-1 ante Vitória en la fecha anterior.
Estadísticas del cruce
El equipo local intentará aprovechar el apoyo de su gente en Porto Alegre para consolidar el buen momento demostrado en la victoria reciente. El visitante, en tanto, buscará mejorar su efectividad ofensiva tras la igualdad obtenida en su última actuación para escalar posiciones en el tramo final del torneo.
Lo que está en juego
El partido resulta determinante para las aspiraciones de ambos clubes en esta etapa decisiva de la temporada. Sumar los tres puntos es vital para las metas planteadas en la tabla de posiciones, donde cada unidad en juego en esta instancia del Brasileirao Serie A es fundamental para definir el cierre del campeonato.
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