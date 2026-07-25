Grêmio vs. Fluminense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Grêmio y Fluminense correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 26 de julio a las 18.30 h en el Grêmio Arena, ubicado en Porto Alegre.

El momento de los equipos

Grêmio afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-1 ante Mirassol en su última presentación. Por su parte, Fluminense llega a Porto Alegre luego de igualar 1-1 frente a RB Bragantino, manteniendo una racha que buscará mejorar para escalar posiciones en la tabla.

Números que anticipan el duelo

El presente de ambos conjuntos muestra una paridad marcada por sus resultados recientes. Mientras el local intenta fortalecer su localía en el Grêmio Arena, la visita llega con la intención de capitalizar los espacios y sumar puntos fundamentales fuera de casa para consolidar su campaña en la presente temporada del certamen brasileño.

Lo que está en juego

Este partido resulta crucial para las aspiraciones de ambos clubes en el ecuador del campeonato. Una victoria para Grêmio le permitiría recuperar confianza y terreno en la clasificación, mientras que para Fluminense, sumar de a tres es vital para mantenerse expectante ante los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones.