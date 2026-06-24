Grupo de Argentina en el Mundial 2026: posiciones y qué le queda a la selección

La selección argentina empezó con el pie derecho el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 en el que intentará defender el título que consiguió hace tres años y medio, el 18 de diciembre de 2022, en Qatar. En este contexto, ya se sacó de encima a los dos rivales más complejos que a priori tenía en el Grupo J y con actuaciones descollantes de Lionel Messi, ya se aseguró la clasificación a los 16vos de final y virtualmente el primer puesto de la zona. Mientras espera rival para la siguiente instancia, todos los detalles se pueden ver en canchallena.com.

El equipo albiceleste, cabeza de serie y favorito en el Grupo J, debutó con una victoria ante Argelia por 3 a 0 el lunes 16 de junio, mientras que este 22 hizo lo propio ante Austria, por 2 a 0. En ambos casos, los festejos le pertenecieron solo a Lionel Messi, quien se convirtió además en el goleador histórico de los Mundiales, con 18 gritos.

Argentina's Lionel Messi, center, smiles at the end of the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) Julio Cortez - AP

La próxima y última presentación de la selección argentina en esta instancia regular será este sábado 27 a las 23 (horario argentino) ante Jordania en Dallas. El equipo asiático es uno de los cuatro debutantes que tiene esta Copa del Mundo y por lo tanto se supone que no debería revestir inconvenientes para el equipo albiceleste. En este sentido también es probable que el entrenador Lionel Scaloni le dé minutos a los que hasta aquí jugaron poco.

Una vez consumado el Grupo J, el propio, y el H, sabrá contra qué rival jugará los 16vos de final. En el escenario aparecen España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, que se enfrentan este viernes. En este sentido, como la Furia Roja va contra el Charrúa y los africanos contra asiáticos, todo está abierto. Con resultados sorpresivos en las primeras jornadas, los cuatro tienen posibilidades de todo. El oponente de la Argentina será el que resulte segundo (en este Mundial también clasifican los ocho mejores terceros).

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina 3-0 Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Austria 3-1 Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina 2-0 Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Jordania 1-2 Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La selección argentina tendrá en este Mundial el desafío de defender el título obtenido en Qatar 2022. Cuenta con un plantel que combina jerarquía internacional y experiencia en torneos de élite para buscar su cuarta estrella y alcanzar el bicampeonato mundial, algo que solo consiguieron Italia en 1930 y 1943, y Brasil en 1958 y 1962.