Lionel Messi y Julián Álvarez son los dos candidatos argentinos a ganar el Premio The Best, que anualmente entrega la FIFA. Los campeones del mundo con la Argentina comparten la lista con otros 10 futbolistas, entre los que se destaca el noruego Erling Haaland, compañero de Álvarez: ambos ganaron con Manchester City la Premier League y la Champions League, entre otros títulos que obtuvo el club inglés en la última temporada

Un panel de expertos seleccionó a las personas candidatas a partir de una lista más larga recopilada por la FIFA, en función de los méritos obtenidos durante los periodos pertinentes. En el caso de los hombres comprende entre el entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, en tanto que para las mujeres se valúa lo realizado entre el 1º de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023, fecha en la que se disputó la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™. No se analizará lo realizado en el Mundial Qatar 2022, ya que aquello formó parte de los The Best 2022, entregados en febrero de este año.

El plazo de votación al público está abierto en varias categorías, y el jurado internacional que emitirá su veredicto está compuesto por capitanes de selecciones nacionales, entrenadores, periodistas y aficionados de todo el mundo.

La mitad de los candidatos al Premio The Best al Jugador de la FIFA formaron parte de la plantilla del Manchester City que conquistó el triplete en la temporada 2022-2023, y se ha nominado a Pep Guardiola al Premio The Best al Entrenador de la FIFA junto con otros cuatro compañeros.

En el caso de Lionel Messi, sólo será tenido en cuenta lo realizado por el crack rosarino en sus últimos meses en PSG (se consagró campeón de la Ligue 1) y su estelar irrupción en la MLS, donde con su magia y sus goles levantó a un Inter Miami que estaba último en su Conferencia y no solo se erigió como un equipo difícil de doblegar, sino que ya se consagró campeón de la Leagues Cup.

El rendimiento de las jugadoras en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda se ha tenido en cuenta en las nominaciones al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA. Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro de adidas, es una de las cuatro jugadoras españolas nominadas en una lista con 16 futbolistas, entre ellas cuatro internacionales inglesas, que fueron subcampeonas en el Mundial, y tres australianas, que se quedaron a las puertas de la final jugando ante su público.

Por otro lado, las ganadoras de las ediciones 2021 y 2022 del Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, Emma Hayes y Sarina Wiegman, son dos de las cinco nominadas en esta categoría. En cuanto a las actuaciones en las arqueras, todo apunta a que las que brillaron en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda en julio y agosto encabezarán la lista de siete candidatas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA, entre ellas, Mary Earps, ganadora del Guante de Oro de adidas, y Catalina Coll, campeona del mundo. En la categoría masculina, los cinco nominados son oriundos de tres continentes distintos.

Los 12 candidatos al Premio The Best al Jugador del año son:

Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami)

(Argentina / Paris Saint-Germain / Club Internacional de Fútbol Miami) Julián Álvarez (Argentina / Manchester City FC)

(Argentina / Manchester City FC) Marcelo Brozović (Croacia / FC Internazionale Milano / Al Nassr FC)

(Croacia / FC Internazionale Milano / Al Nassr FC) Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

(Bélgica / Manchester City FC) İlkay Gündoğan (Alemania / Manchester City FC / FC Barcelona)

(Alemania / Manchester City FC / FC Barcelona) Erling Haaland (Noruega / Manchester City FC)

(Noruega / Manchester City FC) Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (España / Manchester City FC)

(España / Manchester City FC) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / SSC Napoli)

(Georgia / SSC Napoli) Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)

(Francia / Paris Saint-Germain) Victor Osimhen (Nigeria / SSC Napoli)

(Nigeria / SSC Napoli) Declan Rice (Inglaterra / West Ham United FC / Arsenal FC)

(Inglaterra / West Ham United FC / Arsenal FC) Bernardo Silva (Portugal / Manchester City FC)

Las 16 candidatas al Premio The Best al Jugador del año son:

Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

(España / FC Barcelona) Linda Caicedo (Colombia / Real Madrid CF)

(Colombia / Real Madrid CF) Rachel Daly (Inglaterra / Aston Villa Ladies FC)

(Inglaterra / Aston Villa Ladies FC) Kadidiatou Diani (Francia / Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain antes de agosto de 2023)

(Francia / Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain antes de agosto de 2023) Caitlin Foord (Australia / Arsenal WFC); Mary Fowler (Australia / Manchester City WFC)

(Australia / Arsenal WFC); Mary Fowler (Australia / Manchester City WFC) Alex Greenwood (Inglaterra / Manchester City WFC); Jennifer Hermoso (España / CF Pachuca Femenil)

(Inglaterra / Manchester City WFC); Jennifer Hermoso (España / CF Pachuca Femenil) Lindsey Horan (EE.UU. / Olympique Lyonnais)

(EE.UU. / Olympique Lyonnais) Amanda Ilestedt (Suecia / Arsenal WFC / Paris Saint-Germain (FRA) antes de junio de 2023)

(Suecia / Arsenal WFC / Paris Saint-Germain (FRA) antes de junio de 2023) Lauren James (Inglaterra / Chelsea FC)

(Inglaterra / Chelsea FC) Sam Kerr (Australia / Chelsea FC)

(Australia / Chelsea FC) Mapi León (España / FC Barcelona)

(España / FC Barcelona) Hinata Miyazawa (Japón / Mynavi Sendai)

(Japón / Mynavi Sendai) Salma Paralluelo (España / FC Barcelona)

(España / FC Barcelona) Keira Walsh (Inglaterra / FC Barcelona)

Los 5 candidatos al Premio The Best al Entrenador del año de Fútbol Masculino son:

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

(España / Manchester City FC) Simone Inzaghi (Italia / FC Internazionale Milano)

(Italia / FC Internazionale Milano) Ange Postecoglou (Australia / Celtic FC / Tottenham Hotspur)

(Australia / Celtic FC / Tottenham Hotspur) Luciano Spalletti (Italia / SSC Napoli)

(Italia / SSC Napoli) Xavi (España / FC Barcelona)

Los 5 candidatos al Premio The Best al Entrenador del año de Fútbol Femenino son:

Peter Gerhardsson (Suecia)

(Suecia) Jonatan Giráldez (España / FC Barcelona)

(España / FC Barcelona) Tony Gustavsson (Suecia / Australia)

(Suecia / Australia) Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC)

(Inglaterra / Chelsea FC) Sarina Wiegman (Países Bajos / Inglaterra).

Periodos contemplados

El periodo contemplado a la hora de conformar la lista de nominaciones del fútbol femenino —esto es, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA— fue del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023, fecha en la que se disputó la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

En el caso de los galardones del fútbol masculino —Premio The Best al Jugador de la FIFA, Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y Premio The Best al Guardameta de la FIFA—, se contempla el periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. Esto significa que lo ocurrido en Qatar 2022 no forma parte de esta elección.

¿Cuándo comienza la votación?

La afición podrá votar a través de las plataformas digitales de la FIFA para todas las categorías a partir de hoy. La votación termina el viernes 6 de octubre a medianoche (CET).

Por su parte, la votación para el Premio Puskás de la FIFA, que se otorgará a la persona que anotó el mejor tanto del periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, comenzará el jueves 21 de septiembre y terminará el martes 10 de octubre a medianoche (CET).

Yassine Bounou (Marruecos / Sevilla FC)

(Marruecos / Sevilla FC) Thibaut Courtois (Bélgica / Real Madrid CF)

(Bélgica / Real Madrid CF) Ederson (Brasil / Manchester City FC)

(Brasil / Manchester City FC) André Onana (Camerún / FC Internazionale Milano /Manchester United FC)

(Camerún / FC Internazionale Milano /Manchester United FC) Marc-André ter Stegen (Alemania / FC Barcelona).

Nominadas al Premio The Best a la Arquera del año

Mackenzie Arnold (Australia / West Ham United FC)

(Australia / West Ham United FC) Ann-Katrin Berger (Alemania / Chelsea FC)

(Alemania / Chelsea FC) Catalina Coll (España / FC Barcelona)

(España / FC Barcelona) Mary Earps (Inglaterra / Manchester United)

(Inglaterra / Manchester United) Christiane Endler (Chile / Olympique Lyonnais);

(Chile / Olympique Lyonnais); Zećira Mušović (Suecia / Chelsea FC)

(Suecia / Chelsea FC) Sandra Paños García-Villamil (España / FC Barcelona)

Nominados al Premio Hinchada del año

Hincha del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina)

(Argentina) Fran Hurndall (Inglaterra)

(Inglaterra) Miguel Ángel, hincha de Millonarios (Colombia)

Ganadores de los Premios FIFA The Best 2022

Premio The Best al Jugador de la FIFA: Lionel Messi

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA: Alexia Putellas

Premio The Best al Arquero de la FIFA: Emiliano Martínez

Premio The Best a la Arquera de la FIFA: Mary Earps

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino: Lionel Scaloni

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino: Sarina Wiegman

Premio Puskás de la FIFA: Marcin Oleksy

Premio Fair Play de la FIFA: Luka Lochoshvili

Premio a la Hinchada de la FIFA: hinchada de la selección argentina

