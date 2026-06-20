Gustavo Alfaro, DT de Paraguay: “Temo que el fútbol pierda su esencia”

La Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro venció por 1 a 0 a Turquía con gol de Matías Galarza Fonda en la madrugada del sábado por la segunda Fecha del Grupo D y sueña con la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial. Como siempre, el entrenador argentino habló de todo en conferencia de prensa y dejó varias perlitas.

Alfaro fue vehemente al cuestionar la expulsión de Miguel Almirón, una de las máximas figuras del equipo, que se dio por el uso de la nueva Ley “Prestianni”, que castiga con expulsión inmediata (tarjeta roja directa) a los futbolistas que se cubran la boca con las manos para hablar con rivales, árbitros o miembros del cuerpo técnico durante el juego.

El árbitro Ivan Barton expulsó a Miguel Almiron por la nueva "Ley Prestianni". DEAN MOUHTAROPOULOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Cubrirse la boca es un acto reflejo en el fragor de la discusión. El reglamento vigente estipula que taparse la boca es motivo de tarjeta roja, por lo que contra eso no puedo hacer nada. A mí me parece que con una tarjeta amarilla sería suficiente”, argumentó Gustavo Alfaro. Y añadió: “Algunas cosas se penan con un rigor excesivo. Temo que el fútbol pierda su esencia”.

Mirá la expulsión de Miguel Almirón

¡ALMIRÓN EXPULSADO POR TAPARSE LA BOCA!



Paraguay se quedó con 10 jugadores tras ocultar sus labios mientras le dijo algo a Mert Müldür.



Primera vez que se aplica la nueva regla.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mJcQAl42nd — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

“Del arbitraje, nada. Me cuesta jugar a este deporte, porque es un deporte nuevo”, expresó molesto sobre las dificultades con el deporte actual y la aplicación de las normativas, y mencionó que se aplicó todo el “decálogo completo” del reglamento a Paraguay, desde la primera hoja hasta la última.

Cuestionó la coherencia en la aplicación de las reglas, y citó como ejemplo que se les cobraron 5 segundos de lateral desde que la pelota salió, a pesar de que la regla explicada era distinta (se debe contar desde que el jugador agarra el balón con las manos).

Gustavo Alfaro encendido en pleno partido ante Turquía. DEAN MOUHTAROPOULOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Criticó la falta de criterios claros en situaciones como las cortinas en los tiros de esquina o las reglas sobre las lesiones. “Me pegan una patada, tengo que salir y de pronto a mí no me dejan entrar”, exclamó el DT de la Albirroja.

Al entrenador se lo vio muy disgustado con el reglamento. “No queramos tapar el sol con las manos, no nos volvamos reglamentaristas”, soltó el seleccionador de Paraguay. También aludió a que al estar ganando, el arquero no pudo recibir atención médica inmediata por las nuevas disposiciones reglamentarias.

Nuevo mensaje a los periodistas

Alfaro volvió a pedir “prudencia” a la prensa y solicitó que, en lugar de atacar a los jugadores, lo ataquen a él. “Cuando tengan que matarnos, sí, mátenme a mí, pero esperemos a que quedemos eliminados”, dijo el entrenador.

Además cuestionó el trato mediático recibido luego de la derrota ante Estados Unidos. “De pronto ayer éramos todos un desastre, Mati Galarza estaba deprimido y yo digo que siga deprimido de la misma manera si va a jugar igual que hoy... Yo les pido encarecidamente: castíguenme a mí, péguenme a mí, defiendan a los jugadores”, insistió Alfaro. Y luego exhortó a los periodistas a alentar a los jugadores en lugar de centrarse en las críticas negativas.

También dio mensajes positivos. “Nosotros venimos a hacer nuestra historia. Ojalá que sea linda. Venimos detrás de una ilusión que construimos con sacrificio, con coraje, templanza, las adversidades y con un sentido de pertenencia muy grande”, expresó sobre el sentimiento y la síntesis que le dejó el partido.

Con los 3 puntos conseguidos quedó por debajo del clasificado Estados Unidos (que ganó los dos que jugó) y a la par de Australia, con el que se medirá en la última fecha del Grupo D, el jueves 25 a las 23 de Argentina.