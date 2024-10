Gustavo Alfaro sacó pecho al frente de Paraguay, que está en zona de clasificación al Mundial 2026: “Ahora somos un rival a vencer”

Escuchar

Gustavo Alfaro volvió a hacerlo. Al igual que sucedió durante su etapa como DT de Ecuador, la inyección anímica que aplicó al frente de Paraguay hizo un rápido efecto en un plantel que venía golpeado. Con “El Profe” al frente, el equipo guaraní encadenó una racha de cuatro partidos invicto que le permitieron meterse en zona de clasificación al Mundial 2026.

Con optimismo y confianza tras la victoria por 2-1 frente a Venezuela, el exDT de Boca aseguró que la Albirroja está en un proceso de recuperación y que ahora se convirtió en un “rival a vencer”, justo cuando en su camino de Eliminatorias se le viene la selección argentina.

“¡Qué linda prueba, hermosa prueba! Difícil sí, absolutamente difícil, pero hermosa prueba”, afirmó, mostrando su respeto por la selección campeona del mundo. “Será tan complicado como los anteriores, vamos a recibir a un equipo rebosante de jerarquía”, añadió, señalando la magnitud del reto que se avecina.

Alfaro le da indicaciones a Andrés Cubas, una de las figuras de Paraguay

De todas maneras, y bajando en parte la efervescencia generada en el país vecino, el técnico argentino advirtió que aún hay muchos desafíos por delante en el camino hacia el Mundial de 2026. “Ahora somos un rival a vencer y si este esfuerzo que hicimos en estas cuatro fechas nos parece mucho, si no hacemos más esfuerzo en lo que viene, no nos va a alcanzar, no vamos a llegar”, afirmó Alfaro durante la conferencia de prensa posterior al encuentro contra la Vinotinto. El técnico reconoció la importancia de seguir mejorando y haciendo ajustes para mantenerse en la zona de clasificación.

Además, Alfaro destacó la complejidad del duelo contra Venezuela, el cual calificó como “muy difícil” y “complejo”, y elogió la “determinación” de sus jugadores para revertir el marcador después de comenzar en desventaja. “Los jugadores salieron con esa actitud, con esa determinación, con ese coraje y lo dimos vuelta, no de prepo, para mí lo dimos vuelta con fútbol”, señaló el estratega, destacando la forma en que su equipo se mantuvo firme y pudo superar la adversidad.

Durante los cuatro partidos que lleva Alfaro como DT de Paraguay, la Albirroja ganpo dos (Brasil y Venezuela) y empató dos (Uruguay y Ecuador)

En las cuatro fechas bajo su mando, Paraguay se mantiene invicto luego de dos empates sin goles ante Uruguay y Ecuador y una victoria crucial ante Brasil por 1 a 0, además del triunfo de anoche. Sin embargo, Alfaro fue cauteloso y subrayó que estos resultados “no quieren decir absolutamente nada”, ya que aún queda un largo camino (ocho fechas y 24 puntos en juego) por recorrer para asegurar la clasificación. “Antes el desafío era llegar, ahora el desafío es mantenerse”, declaró, resaltando la importancia de no relajarse.

El técnico confía en el talento de su plantel, y destacó la recuperación de la “garra” y “capacidad de lucha” del equipo, cualidades que fueron claves en el triunfo ante Venezuela. En ese partido, además de la fortaleza defensiva, Alfaro destacó la “disciplina en el ataque”, un aspecto que fue clave para que Antonio Sanabria anotara los dos goles que dieron la victoria a Paraguay.

Alfaro da señales durante el partido de Paraguay ante Venezuela, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 DANIEL DUARTE - AFP

A pesar del buen momento, Alfaro también reconoció que su equipo está en proceso de formación y que aún enfrenta pruebas difíciles, como el próximo encuentro contra Argentina, que se jugará el 14 de noviembre en Asunción.

En este sentido, Alfaro explicó que su equipo deberá afrontar estos “lindos desafíos” con humildad y sencillez, pero con la confianza de que Paraguay “está de pie”. Para el técnico, las eliminatorias sudamericanas son un proceso de constante superación, y su equipo tendrá que seguir demostrando su crecimiento si quiere llegar a la meta de clasificar al Mundial de 2026.

Hasta el momento, Paraguay dijo presente en ocho mundiales: 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010) y tiene asegurado su lugar en la edición de 2030 como uno de los países organizadores. Sin embargo, el hecho de que haya visto las últimas tres ediciones por televisión es una daga que incomoda y fastidia a un pueblo tan futbolero como el paraguayo, que ahora está tan entusiasmado con Alfaro.

La celebración de todo el plantel de Paraguay junto a cuerpo técnico y dirigencia, luego del triunfo sobre Venezuela

El elogio a su equipo de trabajo

Antes del partido con Venezuela, Alfaro destacó el rol que cada una de las personas ocupa en el día a día del seleccionado.

“Como yo le digo a los chicos acá: todos jugamos nuestro partido. Todos acá dentro de la Federación jugamos nuestro partido. Nosotros necesitamos que los jugadores estén bien adentro de la cancha para que los jugadores pateen la pelota como tienen que patearla. Pero para mí, por eso es tan importante la gente de seguridad que nos da el buen día cuando nosotros entramos al predio, los que están en la cocina, los utileros, los que cortan el pasto y acomodan la cancha, los que hacen todo lo posible para que nosotros hagamos nuestra tarea”, comenzó con su monólogo.

Y amplió: “Porque ¿por qué lo hacemos? Necesitamos tener bien a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de esto. Pero nosotros tenemos que entender que como Paraguay, que como país, que como Nación, todos jugamos nuestro partido. Y es importante que lo juguemos desde el lugar que lo tenemos que jugar. Porque se los dije el primer día en la conferencia de prensa cuando estuvimos en la Federación. Esto lo conseguimos entre todos. Acá nadie va a conseguir nada solo. Nadie va a conseguir nada. Yo lo único que vine acá es tratar de ver si nos podemos poner todos detrás de una idea”.

LA NACION