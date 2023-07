Habló Martín Demichelis. Del mensaje a Enzo Pérez sobre su futuro al reconocimiento a “todos los colegas” del fútbol argentino

escuchar

A dos días de consagrarse campeón con River en el primer torneo que lo tiene como DT, Martín Demichelis ofreció una sentida conferencia de prensa junto a todo su cuerpo técnico, en donde inicialmente le envió las condolencias a Elías Gómez por la pérdida de su madre y su hermana, y también se refirió al presente y el futuro de Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz.

Al ser consultado sobre el futuro del mediocampista mendocino, el entrenador del campeón del fútbol argentino sentenció: “A mí no me asusta el DNI. Hay jugadores que pueden tener mejores prestaciones a una edad avanzada que un chico de 18 o 20 años. El deber nuestro como cuerpo técnico es interpretar de la mejor manera las prestaciones de tal o cual jugador. Se lo dije a Enzo. Él se ganó merecidamente cuándo dejar la institución. No lo decidira ni la institución, ni el cuerpo técnico, ni los hinchas. Lo veo bien, disfrutando, contento con sus compañeros. Su futuro depende de él.”

"NO ME ASUSTA EL DNI. ÉL VA A DECIDIR HASTA CUANDO VA A JUGAR EN RIVER", Demichelis sobre el futuro de Enzo Pérez.#ESPNF12 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/kIWnEjq33s — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2023

En sintonía, también se refirió a la actualidad de Nicolás De la Cruz: “Nico está citado a entrenarse esta tarde y tengo entendido de que va a venir, por lo que cuento con él para el jueves. Después del jueves no puedo hablar porque falta muchísimo y la vida ofrece situaciones inesperadas”.

En relación al título, el entrenador destacó: “Lo que se vio en el campo es el fiel reflejo de lo que somos. Esa comunicación energética y de felicidad entre jugadores, cuerpo técnico, empleados e hinchas fueron y serán inolvidables. Como cuerpo técnico estamos muy felices de haber coronado nuestro primer objetivo. Pero la historia de este club demanda siempre volver a empezar y esta tarde nos enfocaremos en el partido de este jueves frente a Talleres, por la Copa Argentina”.

Sobre su arribo a River y la adaptación para que su trabajo se vea plasmado en el campo, Demichelis explicó: “Cuando llegamos, en una de las primeras conferencias, hablé de que ibamos a necesitar 6 u 8 partidos para encontrar el equipo. Creo que hicimos una muy pero muy buena pretemporada. En la gran mayoría de esos partidos jugamos con un 4-3-3 y después nos fuimos acomodando a lo que indicaba el presente. Fuimos mutando, acomodando y allá por la fecha 8 en Junuin, ganamos con autoridad, pasamos a ser los primeros en el torneo y de ahi en adelante marcamos el ritmo del torneo”.

"ESTE EQUIPO TIENE SIMILITUDES CON LA HISTORIA DE RIVER", Martín Demichelis y la identificación del plantel con la rica vida del Millonario.#ESPNF12 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/ZAcM8gSSDv — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2023

Luego, hizo foco en lo determinante que fue su decisión de dejar Munich y encarar la responsabilidad de suceder a Marcelo Gallardo, después de ocho años y medio. “Está claro que no era fácil aceptar este desafío, pero entendí que si River nos elegía era el momento de asumir el cargo. Me sentía con esa capacidad. Se puede ganar, empatar o perder, la pelota entra o sale y muchas cosas no dependen del entrenador porque lo que marca la realidad del equipo son los jugadores. Cuando hablé con mi mujer, lo decidimos entre los dos y sabía que contaba con mi cuerpo técnico, con el apoyo de Flavio (Pérez), Poroto (Germán Lux), Javi (Pinola), que no fue nada fácil para ninguno. Pero somos buenas personas y cuando tenemos esta fidelidad que tenemos, las cosas se facilitan. Arrancamos el torneo con una suerte de simulacro, y desde la pretemporada hasta hoy tenemos cosas para analizar, debatir y conociendonos”, dijo.

Más adelante le agradeció a aquellos técnicos que fueron edificando su carrera. “Esto es de todos y no es demagogia. Comenzó con Ramón Díaz, que empezó a confiar en mí. Luego me dio continuidad el Ingeniero Manuel Pellegrini, quien también tuve la suerte de tenerlo en Málaga y en Manchester City, por lo que con 7 años compaertidos fue uno de los entrenadores que más me marcó. Tuve tantísimos entrenadores que me permitieron ir tomando nota. Y después ir investigando cuáles son los principios que uno quiere como entrenador. Pude ponerlos en práctica en Bayern Munich, a quienes le quiero agradecer porque yo me fui con un contrato vigente para cumplir este sueño. En esta profesión a uno no le regalan nada. En todos estos años me hicieron sentir seguro de todo lo que podíamos poner en práctica a la hora de implementar una metodología. De las derrotas aprendimos. Lo que nos pasó con Belgrano, con Arsenal, en La Paz, con Fluminense. De todo tomamos nota, como también hacemos cuando se gana o empata”.

Demichelis, en conferencia de prensa (Twitter.com/RiverPlate)

Acerca de las formas en las que River se coronó campeón, Demichelis resumió: “El hincha fue feliz el sábado. Porque si bien habíamos visto el partido de Huracán y talleres todo juntos, a menor cantidad de minutos sentíamos que se podía dar. Pero podía llegar a imaginarme que los jugadores salieran ansiosos a jugar el partido, quería que el equipo cerrara y definiera el torneo como lo que somos y construimos porque sentíamos que el día era ese día. Lo ganamos con supremacía, con esa voracidad a la hora de atacar y presionar, de hacer las transiciones. De hecho el primer gol nace de una recuperación a 75 metros del arco. Me dio orgullo cerrar el torneo así”.

Por último, además de hacer un repaso por todas las glorias de la historia de River y repetir en varias ocasiones que “este triunfo es de todo el mundo River”, el DT millonario hizo un especial comentario referido a cómo se vive el fútbol en la Argentina, y lo ingrato de su cargo. “En este país solo se reconoce al mejor, pero sin caer en la soberbia le quiero mandar un abrazo a todos mis colegas porque todos invertimos muchísimo tiempo en esto y a veces los resultados no acompañan. Quiero destacar el trabajo de Gandolfi en Talleres, de Insúa, que hizo de San Lorenzo un equipo durísimo. De Kudelka en Lanús. Sinceramente, un abrazo a todos porque a veces esta profesión es injusta y solo reconoce los que tienen la suerte de que los resultados lo acompañan un poco más”, valoró.

"EL EXITISMO DEL FÚTBOL TE MARCA LA VARA DE SI SOMOS MEJORES O PEORES", la gran reflexión de Martín Demichelis sobre si fueron o no los mejores del campeonato y sobre el trabajo del resto de los entrenadores del fútbol argentino.#ESPNF12 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/clRrM9bere — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2023

Pinola: “No me costó nada el cambio de rol”

Javier Pinola compartió sus sensaciones, ahora como integrante del cuerpo técnico de River: “Hubo una ayuda gigantesca de mis compañeros y también de los jugadores, con quienes mantengo el buen vículo y el respeto, aunque ocupe otro rol. Puede parecer cómico, pero no me costó para nada el cambio. Cuando decidí terminar la hermosa carrera que había construido, tenía muy claro que se había terminado. Y sé que voya d ecir aprendiendo, que es lo más valisoo de todo. Con lo que pasó alguna que otra vez con un árbitro son enseñanazas que uno va teniendo. Tal vez cuando uno estaba dentro del campo se descargaba de otra forma. Aprendí y entendí que lo más importante es lo que pase dentro con los jugadores”.

Javier Pinola, en conferencia de prensa (Twitter.com/RiverPlate)

Sobre Demichelis, contó: “Cuando hablábamos con Martín yo lo notaba muy convencido de lo que quería. Y cuando uno nota eso mucho más no hay para decir. Nuestro deber era acompañarlo, ayudarlo, comentarle cómo era el grupo y con qué calidad humana se iba a encontrar. No hay mucho más para debatir en ese sentido. Cuando uno está convencido debe ir con eso hasta el final. Sí tratamos de decirle que iba a tener una gran base, un gran grupo humano, que lo iba a ayudar muchísimo en el día a día, con el que se podía hablar libremente. Y que el sacrificio, compromiso y esfuerzo iba a estar metido en eso. Hoy estamos celebrando un logro gracias a los que formaron parte de esto, a los que en el día a día se esforzaban entrenando, y a los que nos acompañaron desde distintos puntos de vista, porque todos nos ayudaron. Estamos muy agradecidos a ellos y a la familia de cada uno, que no se los ve y sufre más que nosotros. Nunca dudé de Martín. para nada. Si estamos locos, estamos todos locos. Hay que disfrutar, con la repsonsabilidad de que en tres días tenemos un partido mucho más importante de lo que pasó”.

Además, el ex zaguero destacó: “Cuando en un plantel tenés gente inteligente no hace falta alzar la voz o poner un límite. Nunca hubo una falta de respeto y eso hace todo mucho más simple todo”.

LA NACION