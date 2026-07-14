Habló Pipo Gorosito: pidió la vuelta de Lammens y Tinelli en San Lorenzo, y reclamó refuerzos “con experiencia”

La puerta de la sala de prensa del estadio de San Lorenzo se abrió en el mediodía del martes y apareció Néstor Pipo Gorosito; lo hizo en soledad, sin nadie de su cuerpo técnico ni tampoco directivos, más allá de un integrante del departamento de fútbol –Martín Saric– a un costado. Fue para hablar por primera vez desde que asumió como DT del Ciclón, en un contexto totalmente convulsionado y complejo del equipo: sin refuerzos, inhibido (montos bajos, pero con la situación a cuestas), con varias bajas y un ámbito difícil de controlar.

“Es una alegría enorme volver a San Lorenzo. El momento es muy, pero muy difícil. La gente tiene que arrimarse, dejar todo de lado. Me llamó [Matías] Lammens para desearme suerte y le dije que hay que sacar esto adelante”, reconoció Gorosito, con un bombazo informativo que ninguno esperaba y generó incredulidad en los presentes. E incluso agregó: “Que se arrime [Marcelo] Tinelli. Que venga Lammens. Que ayuden todos para sacar a San Lorenzo de donde está”. Enterado de esta frase, LA NACION se contactó con el conductor televisivo y empresario, que agradeció enormemente lo dicho por el DT. “Estoy a su disposición y de la de San Lorenzo, como siempre. Lo voy a llamar. Es un ídolo Pipo, mío y de todos los cuervos”.

Por su parte, el entrenador también aclaró algo respecto a su sueldo, ya que se dijo que iba a ser muy elevado: “Uno no elige los momentos en los que hay que estar. Vamos a ganar el 30 por ciento de nuestros últimos contratos en clubes. El 80% del plantel va a ganar más que nosotros, e insisto: hagan lo que quieran con la política, pero hay que sacar al club de esta situación angustiante”.

Siempre vuelve: Pipo Gorosito inició un nuevo ciclo en San Lorenzo, que juega este viernes por la Copa Argentina @SanLorenzo

Vale recalcar que la mañana no había empezado tranquila para el hombre que esperó 22 años su revancha en el club, tras su salida en 2004. El club informó temprano que siete jugadores iban a ser apartados “por decisión de Gorosito”, aunque muchos de esos apellidos coincidían con lo que terminó siendo el gran detonante para la salida del anterior DT, Gustavo Álvarez: Guzmán Corujo, Mauricio Cardillo, Francisco Perruzzi, Franco Lorenzón, Diego Herazo, Gonzalo Alassia y Gregorio Rodríguez. En conferencia, Pipo fue contundente: “Los siete jugadores apartados son decisión pura y exclusiva del club. Yo soy un empleado que debo acatar”. Luego, se aclaró que hubo una confusión y que el miércoles todos serán parte del plantel cuando vuelvan a entrenarse.

Es que más allá del presente de esos jugadores mencionados, Gorosito contaría solamente con Ezequiel Herrera y los juveniles Alejo Córdoba, Agustín Pérez y Juan Cruz Crisafulli (con contrato hasta diciembre próximo) y Daniel “Pitu” Herrera (tuvo rotura de ligamentos en octubre de 2025) como centrales en el plantel. Poco para un club tan grande.

Hubo una reunión entre los inicialmente marginados, el director deportivo Guillermo Franco y Néstor Gorosito luego de la conferencia de prensa del DT de San Lorenzo. Bruno Pernigotti / Boedo Play

Respecto al mercado de pases y las bajas y posibles altas para un plantel diezmado, dijo: “Si se van Gill (sondeos de Europa tras su gran mundial) y Cuello (desde México lo busca Monterrey), prácticamente se va la columna vertebral. Para vestir esta camiseta no te podés preguntar ‘¿cómo llegó acá?’, tiene que venir y jugar. Por eso necesitamos hombres, que sean jugadores experimentados”.

Además, fue claro al expresar lo que significa para él esta oportunidad. “Es el desafío más lindo y riesgoso de mi carrera”, señaló, y también tuvo tiempo para mencionar que va a esperar a ver qué pasa con los más de 25 jugadores que se pueden ir libres en enero próximo, para tomar una decisión sobre si los utilizará o no, considerando que Lautaro Montenegro tendría un acuerdo con un club de los Emiratos Árabes Unidos para irse allí tras finalizar su contrato con San Lorenzo el 31 de diciembre de este año.

Néstor Gorosito, el DT de San Lorenzo, que se presentó sin dirigentes a su alrededor Bruno Pernigotti / Boedo Play

A todo esto, el Ciclón sale a la cancha el próximo viernes, a las 18.45 frente a Deportivo Riestra, en el estadio de Deportivo Morón, por los 16vos. de la Copa Argentina y Pipo prueba buscando el mejor 11 inicial. En el último amistoso ante Rosario Central, en Arroyo Seco, con derrota por 1-0, utilizó una línea de cinco defensores con tres posibles debuts absolutos (el lateral derecho Blanco, el líbero Córdoba y el marcador central izquierdo Pérez). Durante este martes puso más experiencia y solamente uno de ellos se quedó en el equipo, con un esquema con cuatro defensores, dos mediocampistas, tres mediapuntas y un 9 definido.

¿Cuál sería el equipo probable para el estreno? Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba y Matías De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; y Rodrigo Auzmendi.