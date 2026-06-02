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Haití vs Nueva Zelanda, por el Amistosos Internacionales 2026

Haití recibe a Nueva Zelanda en la jornada 1 de los Amistosos Internacionales 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se llevará a cabo el martes 2 de junio a las 21.00 h en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.

El presente de ambos seleccionados

Haití llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su reciente presentación frente a Islandia. Por su parte, Nueva Zelanda atraviesa un presente positivo luego de imponerse ante Chile por un contundente 4-1 en su último amistoso.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos buscan ajustar piezas en el marco de esta ventana internacional. Mientras que Haití intentará mejorar su faceta ofensiva tras el último empate, el equipo neozelandés arriba con la confianza alta tras haber demostrado una gran efectividad goleadora en su reciente victoria contra el equipo sudamericano.

Qué está en juego

Más allá de tratarse de un duelo preparatorio, el partido representa una oportunidad clave para ambos directores técnicos de evaluar jugadores y consolidar una idea de juego de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2025.

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