Haití vs Nueva Zelanda, por el Amistosos Internacionales 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Haití recibe a Nueva Zelanda en la jornada 1 de los Amistosos Internacionales 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se llevará a cabo el martes 2 de junio a las 21.00 h en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.
El presente de ambos seleccionados
Haití llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 en su reciente presentación frente a Islandia. Por su parte, Nueva Zelanda atraviesa un presente positivo luego de imponerse ante Chile por un contundente 4-1 en su último amistoso.
Estadísticas y antecedentes
Ambos conjuntos buscan ajustar piezas en el marco de esta ventana internacional. Mientras que Haití intentará mejorar su faceta ofensiva tras el último empate, el equipo neozelandés arriba con la confianza alta tras haber demostrado una gran efectividad goleadora en su reciente victoria contra el equipo sudamericano.
Qué está en juego
Más allá de tratarse de un duelo preparatorio, el partido representa una oportunidad clave para ambos directores técnicos de evaluar jugadores y consolidar una idea de juego de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2025.
Otras noticias de Amistosos internacionales
Furor mundial. A qué hora juega hoy Tim Payne, el jugador de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral
Rumbo al Mundial. Brasil se despidió en el Maracaná con un bombazo de Vinicius y la goleada sobre Panamá
Rumbo al Mundial. La sociedad de talentos que ilusiona a Alemania, y el jugador que no convence al DT pese a marcar dos goles
- 1
Mundial 2026: cuáles son los cambios principales que hará la FIFA en las reglas de la Copa del Mundo
- 2
Cirugía a fondo: Stefano Di Carlo explicó las razones de una renovación profunda en el plantel de River
- 3
Las habitaciones de la selección argentina en Kansas: los detalles, las duplas que se filtraron y por qué Messi duerme solo
- 4
Lionel Messi se entrenó con la selección argentina por primera vez en Kansas y planifica los pasos hasta el Mundial