Haití vs. Perú, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 21.00 h en el estadio Nu Stadium, ubicado en la ciudad de Miami, Florida.

El momento de los equipos

Haití llega con el ánimo en alza tras su contundente victoria por 4-0 frente a Nueva Zelanda en su última presentación. Por su parte, Perú buscará retomar el camino del triunfo luego de igualar 2-2 en su compromiso anterior frente a Honduras.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el conjunto haitiano sostiene una racha positiva tras su goleada, el equipo peruano mantiene una tendencia de paridad tras su último encuentro.

Lo que está en juego

Este duelo de preparación en el marco de la jornada 1 sirve para que ambos equipos ajusten sus piezas tácticas y evalúen rendimientos individuales de cara a sus futuros desafíos competitivos en el calendario 2025.