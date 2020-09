Marcelo Tinelli con los hermanos Romero en San Lorenzo. Crédito: Instagram @marcelotinelli

Fernando Vergara Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 23:59

Mientras San Lorenzo desea con fuerza sus primeros minutos de fútbol, al menos informales, el club también hace malabares para mantener la armonía después de la fractura de Andrés Herrera a raíz de una fuerte entrada de su compañero Ángel Romero. Se sabe, el Ciclón vivió días convulsionados en la última semana y busca dejar atrás los temblores que en Boedo suelen encontrar un denominador común en los hermanos paraguayos.

Es real, visible: cada uno de los conflictos que surgieron en San Lorenzo en los últimos meses tuvieron al apellido Romero primero en la lista. Lo último fue la grave lesión del correntino Herrera, pero antes se sucedieron distintos episodios. Primero discutieron con el ex entrenador Diego Monarriz en un partido contra Talleres, en Córdoba. Previo a eso, en una práctica, hicieron una escena por la presencia de un familiar de ellos en la intimidad de un entrenamiento azulgrana. ¿Qué sucedió aquella vez? El personal de seguridad no le permitió al suegro de Ángel sentarse en el banco de suplentes de la cancha auxiliar en la Ciudad Deportiva. Los paraguayos solían asistir a las prácticas con un fisioterapeuta brasileño que trajeron desde Asunción y un chofer. Ese día, también, al Bajo Flores arribaron con el suegro de Ángel. Al tratar de ubicarse este último en una zona reservada para los integrantes del plantel las fuerzas de seguridad se lo negaron.

Los hermanos Romero volvieron a entrenarse en San Lorenzo.

Ya en plena pandemia de coronavirus, los Romero demoraron varios días su regreso desde Paraguay una vez que se habilitaron los entrenamientos en la Argentina. Circularon distintas versiones, lo cierto es que volvieron tres meses después de haberse trasladado a su país a cumplir con la cuarentena (allí también practicaron con varios futbolistas del seleccionado guaraní). Según su entorno, demoraron el viaje a Buenos Aires porque estaban obligados a entrar en aislamiento y la situación los hubiera hecho retroceder en su preparación.

Dentro de este contexto, Mariano Soso, que ni siquiera pudo ver rodar la pelota de manera oficial como DT azulgrana, transita por una situación tan curiosa como poco afortunada. Se suponía que, mientras aguardan por el inicio de la Liga Profesional, este tiempo le serviría al rosarino para ganar horas de trabajo en paz con los suyos. Se cumplió en parte, desde ya, entre las prácticas en el predio de la AFA en Ezeiza y la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. Pero su atención, varias veces, tuvo que focalizarse en los Romero.

El posteo de Fabricio Coloccini en defensa del lesionado Andrés Herrera.

Indudablemente, según el accionar del propio club, los hermanos paraguayos son mimados y protegidos por el presidente Marcelo Tinelli, quien los tiene bajo el ala y confía en sus condiciones para darle un lavado de cara al juego del equipo. Llegaron al país el año pasado, luego de la eliminación azulgrana en los octavos de final de la Copa Libertadores. La apuesta económica fue muy fuerte, y despertaron muchísimas ilusiones. Aunque del otro lado aparecen las producciones reales de Ángel y Oscar, que todavía están en deuda en lo futbolístico. Con varios chispazos de su talento les alcanzó para convertirse en los más destacados del equipo, pero siempre en un contexto en el que el Ciclón voló bajo en la cancha.

Lejos de armonizar, dentro del club surgen distintas versiones y apoyos. Algunos piensan que hay "excesos de privilegios" y les fastidia el "trato especial" que reciben los paraguayos de parte de los principales dirigentes. Ahora, si uno se dejara guiar por la opinión de los simpatizantes azulgranas en el minúsculo mundo de las redes sociales, posiblemente un porcentaje que se acerque al 100% de las miradas esté en favor de los Romero y se habla más de "conspiraciones" que de la incertidumbre que genera el accionar de los talentosos paraguayos. Llamativamente, algunos hinchas inclusive hablan de una "campaña mediática" en contra de Oscar y Ángel. Una grieta difícil de entender.

Tras la fractura de Herrera, su compañero en la defensa, Fabricio Coloccini (uno de los máximos referentes del Ciclón) se expresó en las redes sociales y dejó un mensaje sugerente. "Con esas ganas, humildad y sacrificio llegaste a Primera. Un miserable obstáculo no borrará tantos sueños logrados. Y mucho menos, lo que queda por lograr. Fuerza, Negro", escribió el marcador central. La frase pareció tener un destinatario directo.

Desde el plantel, entonces, se observa de reojo el andar de los paraguayos. Según se supo, tras el episodio en la Ciudad Deportiva varios integrantes del equipo repudiaron la fuerte entrada de Ángel al lateral derecho. No parece haber alcanzado el pedido de disculpas públicas del ex Cerro Porteño y Corinthians tras la fractura a su compañero, que finalmente no tendrá que ser operado. Tampoco la visita de los gemelos al domicilio del correntino que debutó en la primera división en septiembre de 2018, disputó 32 partidos en el Ciclón y marcó cuatro goles.

Ante esta situación, algunos personajes ligados al mundo San Lorenzo se han expresado. Uno de ellos fue Nicolás Navarro, de reciente pasado en el Ciclón. "Los Romero son buenas personas y muy profesionales, pero se les permitieron muchas cosas y les dieron libertades que no son normales en el fútbol argentino. Por eso ahora debe ser difícil de cambiar", dijo el arquero en una entrevista con Jogo Bonito en radio Late. Y profundizó en cuestiones internas: "Los privilegios se los dieron los que mandan. Estoy hace 20 años jugando el fútbol y era chocante ver esas cosas. Y no se podía pelear porque la bajada de línea venía desde arriba", añadió.

A una semana de la fractura a Herrera, Soso levantó la sanción y Ángel Romero volvió a entrenar a la par del grupo. La mirada del Ciclón apunta al amistoso de mañana contra Argentinos Juniors en el Nuevo Gasómetro. Una de las búsquedas, en principio, será aquietar un poco las aguas.

Conforme a los criterios de Más información