Hernán Crespo debutó como técnico de Atlas y cayó ante el Monterrey de su amigo Matías Almeyda

Hernán Crespo tiene 51 años; nació en Florida, provincia de Buenos Aires. Matías Almeyda tiene 52 y se crio en Azul. Se conocen desde adolescentes, del Mundo River, donde se formaron, fueron campeones (con mucho protagonismo en la Copa Libertadores 1996, por ejemplo) y llegaron a la selección. Hoy, tras exitosas carreras como futbolistas, siguen siendo apasionados y cercanos, son entrenadores y sus caminos se cruzaron, pero en la liga de México.

Matías Almeyda en el estadio Jalisco, donde su equipo, Monterrey, venció 2-0 a Atlas ULISES RUIZ - AFP

Este sábado, Crespo tuvo un desafortunado debut en el fútbol mexicano como entrenador de Atlas al perder 2-0 como local, en el estadio Jalisco, ante Monterrey, dirigido por Almeyda, por la tercera fecha del torneo Apertura. Antes del partido se dieron un afectuoso abrazo, intercambiando algunas bromas (después del final volvieron a hacerlo).

El afectuoso saludo entre ambos

🤝⚽ Dos grandes amigos que se vuelven a ver, ahora como rivales. 🔥 Así fue el saludo entre Matías Almeyda y Hernán Crespo previo al inicio del partido entre Atlas y Rayados.



📹 Víctor Wario / El Occidental pic.twitter.com/1qkurRJLSW — EL OCCIDENTAL (@ELOCCIDENTAL) August 2, 2026

Valdanito y el Pelado encuentran en México sus nuevos desafíos profesionales. Mientras Almeyda dirige a Monterrey desde mayo, Crespo condujo su primera práctica el último jueves y ya le tocó debutar: el equipo está séptimo, con seis puntos (esa misma cantidad de unidades tiene Monterrey, aunque por diferencia de gol se coloca tercero).

Almeyda celebrando un gol durante la campaña exitosa de River en la Copa Libertadores 1996; detrás, Crespo DANIEL MUZIO

“Somos amigos. Hemos crecido juntos. Desde los 15 años que salimos de River y pasamos por muchos lugares juntos, en diferentes circunstancias. Encontrarnos después de tanto tiempo y como adversario, me pareció extraño, porque siempre defendimos lo mismo. Sí hemos jugado en contra, pero esta vez fue diferente. Le deseo lo mejor: van a tener un gran entrenador y una persona sana del fútbol. Es una buena incorporación. Me dio mucho gusto verlo. Estaba bien vestido, je”, expresó Almeyda tras el partido. Ambos, por ejemplo, integraron la selección que ganó la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Los jugadores de la selección argentina que ganaron la medalla plateada en Atlanta 1996, entre ellos Ortega, Gallardo, Zanetti, Almeyda y Crespo El Gráfico

“Parece más joven que yo”, sonrió Crespo. “Hemos compartido muchísimo. Hemos salido de inferiores juntos. Él llegó primero que yo a primera división y era uno de mis referentes. Jugamos juntos en la selección, en los Juegos Olímpicos. Es una persona ejemplar, un ganador, por algo fue elegido por un equipo grande como Monterrey. Ningún resultado va a cambiar nuestra amistad y tengo el mayor de los respetos para él y su familia”, había anticipado Crespo.

Hernán Crespo, pensativo, durante su debut como DT de Atlas ante Monterrey en el estadio Jalisco ULISES RUIZ - AFP

El uruguayo Diego Rossi anotó el 1-0 para los Rayados de Monterrey, a los 28 minutos del primer tiempo. Mientras que otro exjugador de River fue protagonista: el argentino Lucas Ocampos sentenció el 2-0, de penal, ya en los últimos minutos de tiempo adicionado. “Lógicamente no nos gusta el resultado, pero al mismo tiempo me gustó mucho la actitud del equipo, de luchar, de querer jugar al fútbol. La cancha estaba linda y el estadio estaba hermoso con la gente apoyando, sabemos que estamos en un proceso de crecimiento y que se pueden cometer errores”, apuntó Crespo, feliz por haberse reencontrado con un amigo del fútbol (Almeyda), pero inquieto por un primer resultado que no esperaba.

El gol del argentino Ocampos