Historial de Argentina vs. España en Mundiales: todos los números y resultados

El 23° Mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), el de Estados Unidos-México-Canadá 2026, tiene una final inédita entre dos selecciones que ya saben lo que es enfrentarse en una Copa del Mundo pero que no lo hicieron nunca en una definición.

La única vez que argentinos y españoles compitieron entre sí en una cita ecuménica fue en Inglaterra 1966, en el debut de ambos. El encuentro se disputó en el estadio Villa Park de Aston Villa, en Birmingham, y lo ganó la albiceleste de Juan Carlos Lorenzo 2 a 1 con un doblete de Luis Artime. Para los europeos igualó transitoriamente José Pirri.

Luis Artime marcó el gol argentino ante España en Inglaterra 1966, la única vez en Mundiales

La particularidad es que ese partido es el único oficial entre ambos porque el resto de los 13 choques fueron amistosos. Hay, incluido el del Mundial 1966, seis victorias por lado y dos empates.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia Roja 6 a 1. Ese día, en la Argentina fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresó desde el banco de suplentes Lautaro Martínez. En el elenco español estuvo Rodri. Todos ellos están disputando el Mundial.

La última vez que se enfrentaron la selección argentina y España, fue goleada de los europeos 6 a 1 Reuters

El partido número 15 entre la Argentina y España será el más importante de todos porque corresponderá a la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y tendrá lugar este domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) el MetLife Stadium de Nueva Jersey con arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de todos los canales que tienen derechos del torneo: DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública. Los mismos se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. Además, se emitirá por las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

Para la albiceleste será su séptima definición y la segunda seguida: ganó en Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1, en México 1986 ante Alemania 3 a 2 y en Qatar 2022 frente a Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. En contrapartida, perdió en Uruguay 1930 con el anfitrión 4 a 2 y en Italia 1990 y Brasil 2014 con los alemanes 1 a 0. Una zanahoria que persigue es la de ser bicampeona del mundo, algo que solo consiguieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

Los españoles, por su parte, jugarán la segunda final de su historia. La única vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario, resultado con el que lograron su única estrella.