Historial de Boca vs. River en el Superclásico: todos los números y resultados

Boca y River se enfrentan este domingo en la Bombonera, a partir de las 15 (horario argentino), en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal y a Silvio Trucco como encargado del VAR, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos hubo tres victorias del xeneize y dos del Millonario. Boca festejó en el Apertura de este año, cuando ganó por 1 a 0 como visitante con un gol de penal de Leandro Paredes. El antecedente más reciente en la Bombonera es del 9 de noviembre de 2025, por el Clausura de ese año, y el local también se impuso: fue 2 a 0 con tantos de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Leandro Paredes fue la figura y el goleador del Superclásico, que terminó con victoria de Boca Prensa Boca Juniors

Con respecto a ese último compromiso, ambos equipos realizarán variantes, algunas obligadas por altas o bajas en los planteles y otras por decisión del cuerpo técnico correspondiente. En primer lugar, los dos tienen un DT diferente al que afrontó el Superclásico más reciente: Rodolfo Arruabarrena reemplazó a Claudio Úbeda en Boca y Leonardo Ponzio ocupó el lugar de Eduardo Coudet en River.

En cuanto a los jugadores, seis repetirían titularidad en el local: Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Miguel Merentiel. En el visitante, cinco tendrían su lugar asegurado entre los once iniciales: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Tomás Galván. Aníbal Moreno se entrenó diferenciado durante toda la semana por un dolor lumbar y, de no llegar en óptimas condiciones físicas, su lugar sería ocupado por Lucas Silva.

Aníbal Moreno se entrenó diferenciado y su presencia en el Superclásico no está confirmada X @RiverPlate

Historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia, con 94 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregará el partido del domingo, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca, 73 para el de Núñez y 65 empates.

apartado en el que se agregará el partido del domingo, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca, 73 para el de Núñez y 65 empates. Por copas nacionales hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras y el historial es más parejo: Boca cosechó 11 triunfos y River 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 ocasiones.

Los últimos cinco Superclásicos

19/4/2026 - Torneo Apertura 2026 - Fecha 15: River 0-1 Boca.