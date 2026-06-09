Horario de apertura del Mundial 2026: cuándo es la Ceremonia Inaugural

El Mundial 2026 iniciará este jueves con una propuesta sin precedentes. Por primera vez en la historia habrá tres países anfitriones y, en consecuencia, el cronograma de apertura se replica en cada una de las sedes. Ese día, a partir de las 16 (hora argentina), México y Sudáfrica protagonizarán el partido inaugural en el estadio Azteca. Y antes de ese compromiso, a las 14.30, se llevará a cabo la primera Ceremonia de Apertura oficial del certamen.

El recinto mexicano, sede histórica de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, repite su rol como escenario central del fútbol mundial y se convierte en el primero en hacerlo tres veces. El show celebrará la cultura azteca mediante el uso del papel picado, símbolo de tradición y alegría local. La grilla de artistas confirmados incluye a figuras como Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules, Maná, Lila Downs y Tyla. Además, Shakira y Burna Boy presentarán el tema DaiDai, parte del álbum oficial del torneo.

J Balvin será uno de los artistas que participarán de la Ceremonia de Apertura de México Jordan Strauss - Invision

La actividad festiva continuará el viernes con las últimas dos celebraciones. A las 14.30, el BMO Field de Toronto recibirá a Canadá y Bosnia-Herzegovina. Esta ceremonia contará con un viaje visual por el territorio canadiense, desde su costa este hasta el oeste, junto a un mosaico gigante que representa el trofeo de la Copa del Mundo. El elenco musical incluye a Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

El cierre de esta seguidilla de eventos será ese mismo viernes a las 20.30 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Estados Unidos, antes de su debut frente a Paraguay, presentará un espectáculo centrado en la capital mundial del entretenimiento. La lista de artistas convocados cuenta con Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

La cantante brasileña Anitta estará en el SoFi Stadium de Los Angeles este viernes 12 de junio Aurea Del Rosario - AP

Cronograma de las ceremonias inaugurales del Mundial 2026

Jueves 11 de junio

14.30: Ceremonia de México en el estadio Azteca.

Viernes 12 de junio

14.30 : Ceremonia de Canadá en el BMO Field de Toronto.

: Ceremonia de Canadá en el BMO Field de Toronto. 20.30: Ceremonia de Estados Unidos en el Sofi Stadium de Los Angeles.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

En cada show, los espectadores in situ tendrán un rol activo. Las puertas de los estadios abrirán cuatro horas antes de los partidos, mientras que las fiestas iniciarán una hora y media antes del silbatazo inicial. Este novedoso formato busca integrar a los fanáticos como parte esencial del show. Las ceremonias contarán con efectos visuales de gran escala y narrativas inmersivas para generar un momento de unidad continental. El objetivo final es reinventar la Copa del Mundo a través de una experiencia compartida que destaca las particularidades de cada sede.

En este 2026, el certamen ecuménico reúne a 48 selecciones que buscan destronar a la Argentina, el vigente campeón tras su consagración en Qatar 2022. La albiceleste sueña con retener el trofeo para convertirse en el tercer país en lograr un bicampeonato en la historia de la competición, tras los logros de Italia en 1934 y 1938, y de Brasil en 1958 y 1962. Con esta estructura de tres aperturas, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) apuesta a una celebración global sin precedentes.