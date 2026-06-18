Horario de Argentina vs. Austria por Mundial 2026

La selección argentina, tras el auspicioso debut en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con victoria ante Argelia 3 a 0, se prepara en su concentración en Kansas City para el siguiente compromiso en el Grupo J que será el lunes 22 de junio ante Austria, por la segunda fecha, en el AT&T Stadium de Dallas.

El combinado nacional disputará el partido ante los europeos en el primer turno de la jornada, es decir a las 14 (hora argentina). Posteriormente jugarán Francia vs. Iraq, Noruega vs. Senegal y Jordania vs. Argelia.

Lo positivo para la selección nacional es que no sufrirá las altas temperaturas del verano en Dallas porque el AT&T Stadium tiene techo retráctil y al momento del duelo ante los austríacos estará cerrado para climatizar el ambiente y hacerlo ameno para el desarrollo de la práctica deportiva.

Así, el entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, no se tendrá que preocupar por el estado físico de sus jugadores, algo de lo que se expresó públicamente con preocupación en varias oportunidades en la antesala de la Copa del Mundo.

Inglaterra y Croacia se enfrentaron en el A&T Stadium de Dallas STACY REVERE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El choque ante Austria será el único que la Argentina afrontará en horario diurno en la primera etapa porque en la última jornada, el sábado 27 de junio, su rival será Jordania en el mismo escenario, pero a las 23.

Si la albiceleste se ubica primera o segunda en la tabla de posiciones de la zona J o es uno de los ocho mejores terceros equipos entre los 12 grupos, se clasificará a 16avos de final, la instancia se agregó en el nuevo formato de 48 participantes.

De acuerdo a su ubicación, es que variará el día y horario en que disputará el partido de la primera ronda de eliminación directa. Si termina como líder, se enfrentará al segundo de la zona H -España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde- el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de ser segundo, chocará contra el primero de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Desde octavos de final en adelante, siempre que la selección nacional avance en la Copa del Mundo, las opciones de días y horarios son múltiples. La final, se sabe, será el 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.