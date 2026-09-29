Horario de Argentina vs. Bolivia, por un amistoso internacional

Este miércoles continúa la fecha FIFA que se disputa entre septiembre y octubre. La selección argentina y Bolivia se enfrentan a las 21 (horario argentino) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje del Jhon Ospina. El partido se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste afronta el primero de los tres partidos que tiene programados para esta ventana internacional. Luego jugará dos compromisos en el estadio Monumental: el sábado 3 de octubre a las 21 frente a Burkina Faso y el martes 6 a las 20 contra Benín. El último juego acapara todos los flashes ya que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, en una noche que promete ser emocionante e inolvidable.

Lionel Scaloni aún no tiene claro si continuará siendo el entrenador de la selección argentina JUAN MABROMATA - AFP

Para jugar ante los bolivianos, el DT Lionel Scaloni no tendrá a disposición a cinco de los convocados: Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi y Enzo Fernández. Los cuatro primeros únicamente sumarán minutos en la despedida del 10, ya que no forman parte del plantel para jugar en los dos encuentros iniciales. El caso del mediocampista de Chelsea es diferente porque debe cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en la final del Mundial 2026 ante España.

La Verde, por su parte, también agendó tres amistosos. El primero fue el domingo pasado ante Paraguay, con triunfo de la Albirroja por 2 a 0 en el Audi Field de Washington DC, Estados Unidos gracias a un doblete de Miguel Almirón. Ahora se verá las caras con la Argentina el miércoles y más adelante, el domingo 4 de octubre a las 19.30 (horario argentino), recibirá a Gambia en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Miguel Terceros es la joya de Bolivia; tiene 22 años y juega en Santos de Brasil JULIO CESAR AGUILAR - AFP

El entrenador Óscar Villegas, quien se quedó a las puertas de meter a Bolivia en una Copa del Mundo después de 32 años tras perder el repechaje con Irak, quiere volver a ilusionar a todo un país que sueña con mostrar un buen nivel en el futuro cercano. El gran desafío sigue siendo encontrar un delantero que ocupe el lugar que dejó vacante un histórico como Marcelo Moreno Martins, el máximo goleador -31- y el futbolista con más partidos disputados -108- en la historia del seleccionado sudamericano.

Argentina vs. Bolivia: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 21 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.