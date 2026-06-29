Horario de Argentina vs. Cabo Verde de este viernes 3 de julio, por el Mundial 2026

La selección argentina protagonizará el penúltimo cruce de 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 frente a Cabo Verde y lo hará este viernes 3 de julio en el segundo turno de la jornada en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo escenario en el que levantó el trofeo de la Copa América 2024. Todos los detalles del certamen se pueden seguir en canchallena.com.

El partido está programado a las 19 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

El equipo albiceleste lideró el Grupo J de la primera etapa con triunfos sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1 con cinco goles de Lionel Messi, quien, a sus 39 años, es la gran figura del equipo en su sexta Copa del Mundo. El hecho de haber llegado al último encuentro con el liderazgo asegurado, le permitió al entrenador Lionel Scaloni hacer una profunda rotación y, así, le dio minutos a todos los jugadores de campo.

La gran incógnita en esta previa para el cuerpo técnico argentino es cómo se encuentra Cristian Romero, quien en el partido frente a los europeos sufrió un golpe en la misma rodilla que se lesionó gravemente antes del torneo y su presencia está en duda. En caso de no estar a disposición, su lugar será ocupado por Nicolás Otamendi.

Cristian Romero fue reemplazado por Nicolás Otamendi frente a Austria porque sufrió un golpe en la rodilla MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, es probable que Nicolás Tagliafico vuelva a ser titular en el lateral izquierdo mientras que los nombres de Leandro Paredes puja por un lugar en el once inicial a partir de su buen presente y, también, de que Alexis Mac Allister no termina de afianzarse como mediocampista central.

El elenco africano es la gran sorpresa del campeonato, con la particularidad de que está invicto y todavía no ganó porque fue segundo en la zona H con tres empates: ante España 0 a 0, Uruguay 2 a 2 y Arabia Saudita 0 a 0. En su primera incursión en un Mundial, buscará hacer historia frente al último campeón del mundo y más allá de que, en la previa, parece una utopía conseguir un resultado a su favor.

Cabo Verde avanzó a 16avos de final del Mundial 2026 desde el Grupo H (Fuente: Instagram/@fcfcomunica)

El historial entre argentinos y caboverdianos no tiene antecedentes, por lo que se inaugurará con el encuentro entre sí en el Mundial 2026.

El ganador avanzará a octavos de final y chocará contra Australia o Egipto, que se enfrentan el mismo viernes 3 de julio pero a las 15 (hora argentina) en el estadio de Dallas.

La albiceleste intentará defender el título que logró en Qatar 2022 y anhela conseguir su cuarta estrella para lograr el bicampeonato, algo que solo consiguieron Italia en 1930 y 1943 y Brasil en 1958 y 1962.