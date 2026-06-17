Horario de Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026

Inglaterra y Croacia protagonizan este miércoles el encuentro más atractivo de la séptima jornada del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, correspondiente a la primera fecha del Grupo L, en el AT&T Stadium de Dallas con arbitraje del francés Clement Turpin.

El encuentro inicia a las 17 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Mi Telefé y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

Croacia fue semifinalista en Qatar 2022 y, antes, jugó la definición de Rusia 2018 Darko Bandic - AP

La previa de Inglaterra vs. Croacia

El equipo inglés, dirigido por el alemán Thomas Tuchel, disputa su Copa del Mundo 17 con la ilusión de cortar una larga sequía, ya que no gana el trofeo más preciado del fútbol desde 1966.

En las eliminatorias de Europa arrasó con ocho victorias con 22 goles a favor y ninguno en contra y logró el primer puesto en el Grupo K. Este año jugó cuatro amistosos de preparación para la cita ecuménica con resultados dispares: empate con Uruguay 1 a 1, derrota ante Japón 1 a 0 y triunfos sobre Nueva Zelanda 1 a 0 y Costa Rica 3 a 0.

El entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sueña con llevar al seleccionado a la gloria máxima Charlie Riedel - AP

Los croatas, con Luka Modric en su quinta participación en un Mundial y varios jugadores de experiencia como Iván Perisic y Mateo Kovacic, son un seleccionado que no parte como favorito, pero que siempre hay que tener en cuenta y la historia reciente lo avala a partir del subcampeonato que logró en Rusia 2018 y el tercer puesto de Qatar 2022.

Croacia se clasificó a la Copa del Mundo como líder de la zona L de las eliminatorias del Viejo Continente, en las que terminó invicta con siete victorias y un empate. Este año, en la antesala de la cita ecuménica, jugó cuatro amistosos con victoria sobre Colombia 2 a 1, derrotas ante Brasil 3 a 1 y Bélgica 2 a 0; y triunfo ante Eslovenia 2 a 1.

La selección de Inglaterra está entre las candidatas al título del Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

Posibles formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford, Djed Spence, Jarell Quansah, John Stone, Marc Guehi, Morgan Rogers, Kobie Mainoo, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.

Jordan Pickford, Djed Spence, Jarell Quansah, John Stone, Marc Guehi, Morgan Rogers, Kobie Mainoo, Jordan Henderson, Ollie Watkins, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel. Croacia: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Martin Erlic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Modric, Mateo Kovacic, Marco Pasalic, Andrej Kramaric e Iván Perisic. DT: Zlatko Dalić.

Ambos seleccionados tienen un antecedente reciente en las semifinales del Mundial Rusia 2018, en las que Croacia ganó 2 a 1 en tiempo suplementario y avanzó a la final que después perdió con Francia. Más acá en el tiempo, se cruzaron en la Eurocopa 2021 con victoria inglesa 1 a 0.