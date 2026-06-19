Horario de la final del Mundial 2026 del domingo 19 de julio

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 transcurre la etapa de grupos y los 48 participantes de la edición más grande de la historia del certamen de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anhelan estar en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para ir en búsqueda del título de la edición número 23.

El encuentro más importante de la Copa del Mundo se disputará en el horario central, es decir a las 16 (hora argentina). En caso de igualdad en los 90 minutos habrá tiempo suplementario de media hora y, de persistir la parda, penales, vía por la que se definió el trofeo en Qatar 2022 entre la Argentina y Francia con victoria para la albiceleste.

Si bien la cita ecuménica tiene tres anfitriones, algo que ocurre por primera vez, el grueso de los cotejos, 78 de los 104 en total, se disputan en el país gobernado por Donald Trump. Es a partir de ello en que Estados Unidos es el anfitrión principal, más allá de que el cotejo inaugural entre México y Sudáfrica tuvo lugar en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

El MetLife Stadium está ubicado en East Rutherford y es relativamente nuevo porque fue inaugurado en 2010. Con una capacidad para 82.500 hinchas, es compartido por los dos equipos de Nueva York de la National Football League (NFL), los Jets y los Giants.

El MetLife Stadium recibirá la final del Mundial 2026 ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El escenario fue utilizado en un varios certámenes de fútbol. Fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina luego del empate 0 a 0 en el tiempo reglamentario. También su utilizó en la última Copa América, en la que la albiceleste se consagró campeona; y en el Mundial de Clubes 2025 donde Chelsea levantó el trofeo al superar en la definición a PSG.

Resultados de todas las finales de los mundiales