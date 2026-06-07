Horario de la inauguración del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 llega a su etapa decisiva. El jueves 11 de junio, el certamen ecuménico pone primera con una dinámica innovadora. Por primera vez en la historia del torneo, la fiesta inaugural se divide en tres sedes distintas, las cuales acompañan los debuts de cada país anfitrión. Este formato busca integrar la identidad cultural de México, Canadá y Estados Unidos en una narrativa unificada bajo el sello de la FIFA.

El puntapié inicial será en la Ciudad de México. El estadio Azteca recibirá a las 14.30 (horario argentino) el primero de los tres eventos. El espectáculo antecede al partido entre el local y Sudáfrica, que comienza a las 16. Según la entidad organizadora, el concepto creativo en suelo mexicano utiliza el papel picado como eje central, símbolo de la tradición y el espíritu festivo local. En el escenario, figuras de renombre como Shakira, J Balvin, Maná, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules animarán la jornada. Además, Shakira y Burna Boy presentarán en vivo DaiDai, una canción del álbum oficial de esta edición.

Los Ángeles Azules estarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el estadio Azteca Prensa

La segunda ceremonia será el viernes 16 en el BMO Field de Toronto. Antes del choque entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, previsto para las 16, el público presenciará un despliegue que recorrerá la geografía canadiense de costa a costa. Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince lideran la grilla musical. Además, un mosaico gigante que reinterpreta el trofeo de la Copa del Mundo mostrará la diversidad de las comunidades canadienses.

La última fiesta tendrá lugar el mismo viernes 16 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En la capital mundial del entretenimiento, la cita será antes del partido de las 22 entre Estados Unidos y Paraguay. El cartel de artistas incluye a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. “La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país”, aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La última de las tres fiestas inaugurales del Mundial 2026 se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles

La organización enfatizó en que el público en los estadios jugará un rol activo en cada presentación. Las puertas se abrirán cuatro horas antes de cada encuentro, mientras que los shows darán comienzo una hora y media antes del silbatazo inicial. “Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, sostuvo Infantino sobre el hilo conductor que conecta las sedes. A través de efectos visuales inmersivos, el Mundial 2026 apuesta por una experiencia global que redefine la tradición futbolística.