Horario de México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Comienza el Mundial 2026. Los 48 participantes de esta innovadora edición ponen primera desde esta semana y la próxima, con el objetivo de arrancar el certamen con el pie derecho. En ese contexto, México se enfrenta a Sudáfrica en el partido inaugural, en el marco de la fecha 1 del Grupo A. Se juega este jueves a las 16 (horario argentino) en el estadio Azteca de la Ciudad de México, con transmisión de DSports, Telefé, Disney+ Premium, Paramount+ y el canal 109 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El anfitrión quiere hacerse fuerte en su propia casa para intentar lograr su mejor resultado en una Copa del Mundo. Las únicas dos veces que llegó más allá de los octavos de final fue cuando fue local, en 1970 y 1986. En ambas ocasiones quedó eliminado en cuartos de final: primero ante Italia y luego frente a Alemania, por lo que quiere superar esa barrera de la mano de jugadores experimentados como Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, que afrontará su sexto Mundial al igual que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y de su nueva joya, Gilberto Mora, el jugador más joven de esta edición con 17 años.

Gilberto Mora, la nueva joya de México; es el futbolista más joven del Mundial 2026 Esteban Felix - AP

En la previa del encuentro, Johan Vásquez, una de las figuras de México, habló con la prensa y se mostró confiado en lo que puede aportarle al equipo. “Siempre me he considerado un líder, creo que me gusta aportar, me gusta ayudar a mis compañeros en todo lo que se pueda. Creo que al final de cuentas somos muchos capitanes, somos muchos líderes que vamos a ayudar a esta selección”, afirmó. Y cerró: “Tengo esa hambre de tratar de ayudar a mis compañeros, a la afición, de que se sientan orgullosos.

Los Bafana Bafana, por su parte, deberán sortear un camino complejo para intentar meterse en la próxima ronda, al menos como uno de los ocho mejores terceros. Es la tercera vez que logran clasificarse y será su cuarta participación mundialista, ya que además fueron anfitriones en 2010, cuando afrontaron el encuentro inaugural, justamente, ante México, en un compromiso que finalizó 1 a 1. La figura del equipo es el delantero Lyle Foster, que juega en Burnley de Inglaterra.

De cara al debut de este jueves, el entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, aseguró que tiene el deseo de lograr algo inédito para el país africano. “Sueño con un final bonito en el que Sudáfrica alcance por primera vez la etapa de eliminación directa de un Mundial, luego de tres eliminaciones en la primera ronda (Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010)”, dijo. Además, confirmó que este Mundial marcará el fin de su carrera ligada al fútbol: “Cuando Sudáfrica quede eliminada, me despediré del fútbol. He cumplido 74 años y ha llegado el momento de pasar tiempo con mi mujer, mis dos hijas, mi hijo y mis ocho nietos”, concluyó.

Hugo Broos, DT de Sudáfrica, aseguró que dejará el fútbol cuando termine el Mundial 2026 PHILL MAGAKOE - AFP

México vs. Sudáfrica: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Ciudad de México y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.