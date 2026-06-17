Horario de Portugal vs. Congo por el Mundial 2026

Portugal, con Cristiano Ronaldo y el peso de ser una de las selecciones favoritas, debuta este miércoles en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 frente a República Democrática del Congo en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo K que se disputa en el estadio de Houston. Lo arbitra el catarí Abdulrahman Ibrahim Al Jassim.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow (Canal 109). En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Cristiano Ronaldo disputa su sexto Mundial con la selección de Portugal FILIPE AMORIM - AFP

La previa de Portugal vs. Congo

El equipo luso es uno de los candidatos a lograr su primer título, por los jugadores que tiene el plantel y porque desde hace un tiempo largo es uno de los equipos que suele animar los certámenes en los que participa. Y afronta el campeonato con un Cristiano Ronaldo que hace historia al convertirse, junto a Lionel Messi y el arquero mexicano Guillermo Ochoa, en los únicos en disputar seis Mundiales.

Los portugueses llegaron a la Copa del Mundo gracias al primer puesto en el Grupo F de las eliminatorias de Europa. En su preparación, jugaron dos amistosos y le ganaron 2 a 1 a Chile y Nigeria. Este año también jugó con México (0 a 0) y Estados Unidos (2 a 0).

La selección de Portugal busca su primer título en un Mundial

Enfrente tendrá un rival desconocido, que llegó a la cita ecuménica a través del repechaje intercontinental en el que doblegó a Jamaica 1 a 0. Antes, compitió en la clasificación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y tuvo un gran desempeño que le permitió llegar a la repesca. En su preparación, afectada por la irrupción del ébola en el país, disputó dos partidos con un empate frente a Dinamarca 0 a 0 y una derrota contra Chile 2 a 1.

Lejos de amilanarse por el complejo debut que tiene, el entrenador francés Sébastien Desabre manifestó en la previa que su equipo asumirá riesgos en el juego: “Miedo como tal, no hay. Queremos desplegar un buen fútbol, hemos estudiado al rival, que cuenta con fases de posesión muy prolongadas y nivel táctico importante, que puede ponernos en problemas en fases ofensivas y en eso nos hemos concentrado. Quiero que mi ⁠equipo juegue, así que asumiremos riesgos. Esos riesgos serán calculados".

Congo afronta su primer Mundial bajo ese nombre: el anterior lo jugó como Zaire y fue en 1974 Mosa'ab Elshamy - AP

Congo participó del Mundial en 1974 bajo el nombre de Zaire. Por entonces, perdió los tres partidos con 14 goles en contra y ninguno a favor. A diferencia de aquella ocasión cuando contó con un plantel conformado por jugadores del ámbito local, la mayoría de los futbolistas militan en ligas de Europa.

Posibles formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez. Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi y Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy y Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa y Cedric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Portugal con una cuota máxima de 1.36 contra 12.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Congo. El empate llega a 5.60.

El otro encuentro de la zona es entre Uzbekistán y Colombia y se desarrolla también este martes, pero a las 23 (hora argentina) en el estadio Azteca.