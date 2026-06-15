Horario de Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Este lunes continúa la actividad en el Mundial 2026 con uno de los partidos más atractivos de la fecha 1. Arabia Saudita y Uruguay se enfrentan desde las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, por el Grupo H. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y el canal 109 de Flow, y en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Halcones Verdes quieren volver a dar el golpe ante una potencia sudamericana al igual que en Qatar 2022, cuando en la primera fecha sorprendió a la selección argentina, luego campeona, y la derrotó por 2 a 1. El objetivo es superar la etapa de grupos, algo que solamente consiguió en Estados Unidos 1994, cuando perdió en octavos de final. Desde entonces dijo presente en cinco Copas del Mundo y en todas se despidió en la primera ronda.

Arabia Saudita ya sabe lo que es dar un golpe sobre la mesa en una Copa del Mundo y quiere volver a hacerlo DANIEL JEFFERSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la previa del compromiso, el DT Giorgos Donis habló en conferencia de prensa y, además de recordar el histórico triunfo árabe ante la Argentina en Qatar, subrayó que su equipo no se prepara para esperar, sino para competir. “Considero que estamos en uno de los grupos más difíciles (...) Pero nunca puedes predecir el fútbol. En Qatar nuestra selección le ganó a la Argentina y Japón a España en el primer partido”, comentó.

La Celeste de Marcelo Bielsa, por su parte, necesita ganar sus dos primeros juegos ante Arabia Saudita y Cabo Verde para llegar a la última fecha con chances concretas de pelearle el primer puesto de la zona H a la máxima candidata a quedarse con el trofeo, España. El DT argentino afronta su segunda experiencia mundialista y buscará sacarse la espina de la eliminación en la etapa de grupos de Corea-Japón 2002, en una de las peores actuaciones de la historia de la selección argentina.

A Marcelo Bielsa le fue mal en su única experiencia mundialista, por lo que quiere reivindicarse DANTE FERNANDEZ - AFP

Antes de aterrizar Norteamérica, el ‘Loco’ habló con la prensa y se mostró entusiasmado: “Hemos hecho una preparación muy acertada. En el Aeropuerto, hubo una despedida muy generosa del público uruguayo”, valoró. Sin embargo, fue precavido a la hora de referirse a las posibilidades de Uruguay de levantar su segunda Copa del Mundo tras lo hecho en 1930, cuando fue anfitrión, y en Brasil 1950: “Bueno, eso se demuestra al competir”, sentenció.

Arabia Saudita vs. Uruguay: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 19 (horario argentino) en Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.