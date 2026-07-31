Vélez le ganó al Talleres de Sampaoli por 3-1 en Córdoba: sin tanta billetera, igual da pelea

De menos a más. Con el empuje y el vigor de los juveniles y el manejo de los jugadores con experiencia para salir al rescate cuando el resultado era adverso, Vélez ganó por 3 a 1 y festejó en Córdoba. El Fortín tiene puntaje ideal en dos partidos y castigó a Talleres, que hizo el recorrido inverso en el juego: de dominador a quebrarse como equipo, con errores que desataron el descontento de los hinchas con los futbolistas.

“Nosotros tenemos que aprovechar los momentos del partido para ser contundentes. Con Newells tuvimos 26 remates y hoy tres situaciones para aumentar la diferencia. El proceso tiene que ir evolucionando y creciendo, porque sin resultados se pierde credibilidad”, señalo Jorge Sampaoli, tras su segundo tropiezo al mando de La T.

Matías Galarza domina ante Luca Feler, uno de los juveniles al que los Mellizos Barros Schelotto le dan rodaje en Vélez Red X

Un duelo que enseñó dos modelos: la renovación de Talleres y la austeridad de Vélez. Los cordobeses y una apuesta de billetera generosa, con la contratación de Sampaoli, que tres décadas después de su estreno en Argentino, de Rosario, regresó al fútbol argentino para dirigir en un club. Pero no fue solamente el arribo del entrenador lo que revolucionó al plantel, que se desprendió de un referente histórico como el arquero Guido Herrera y los dirigentes, liderados por el presidente Andrés Fassi, apartó del grupo a Matías Catalán, cuyo contrato vence en diciembre y no se llegó a un acuerdo en la negociación de un nuevo vínculo; Ulises Ortegoza fue transferido a Racing. Apellidos que resultaron una columna en las últimas campañas.

La T irrumpió en el mercado de pases con el guardavalla Ezequiel Unsain, los defensores Valentín Fascendini y Román Riquelme -expulsado en el estreno con Newell’s-, y Federico Fattori. Y en las últimas horas se aceleraron las conversaciones para sumar a Enner Valencia, el delantero ecuatoriano de último paso por Pachuca (México) y que disputó el Mundial 2026 con su selección.

Rodrigo Aliendro, autor del primer gol de Vélez, festeja con Manuel Lanzini; el Fortín se impuso en Córdoba y es puntero del Grupo A del torneo Clausura

Sampaoli miró a las divisiones inferiores y los juveniles Santiago Fernández, de 21 años, y Timoteo Chamarro, de 20, se convirtieron en dos piezas que lograron un espacio en la alineación; desde el banco de los suplentes saltó Emiliano Chiavassa (20) para darle frescura a la ofensiva.

El exDT de la selección, que fue anunciado el 10 de junio, todavía intenta darle su impronta a un equipo que está en formación y en el camino descubre funcionamiento en cortos pasajes, rendimiento que no logra disimular las falencias al momento de retroceder y las dudas que demostró Unsain en el juego aéreo: el arquero respondió frente a las definiciones de Dylan Godoy y de Manuel Lanzini, pero vaciló en dos de las acciones que terminaron en gol, con el nucazo de Rodrigo Aliendo y el cabezazo en solitario de Thiago Silvero.

El resumen del triunfo de Vélez en Córdoba

Del otro lado, Vélez no abrió la billetera y alimentó a Boca y a River con las ventas del arquero colombiano Álvaro Montero –los xeneizes desembolsaron US$ 4.000.000- y Tobías Andrada, cuyo 60% del pase se cotizó en US$ 5.500.000; también se marcharon Brian Romero, Aaron Quirós e Imanuel Machuca.

Apostar a los jugadores de La Fábrica, como se la denomina a las divisiones inferiores del Fortín, darle rodaje y consolidar juveniles es el objetivo de los Mellizos Barros Schelotto. Además del autor del segundo gol, Luca Feler integró la alineación y en el segundo tiempo ingresaron Simón Escobar y Thiago Aguirre, con una cláusula de salida de US$ 15.000.000. En el banco de los suplentes quedaron sin entrar Juan Policella (16 años), Leo Cristaldo (17), Lautaro Piola (18), Alexis Pereyra (19), Álvaro Busso (19) y Agustín Cortez (19).

El festejo del chileno Diego Valdés, que con su gol selló la victoria de Vélez en Córdoba Red X

Esa camada de juveniles tiene el respaldo de nombres de recorrido, con experiencia, los que toman la responsabilidad en los pasajes donde el desarrollo es espeso. El comienzo del partido no lo tuvo como protagonista a Vélez, porque por las bandas, Talleres, con Chamarro y Rick, marcaban la diferencia. Era el momento en que Franco Cristaldo era el dueño de la pelota, quien marcaba el pulso, con Matías Galarza como ladero. La apertura del marcador, una combinación que tuvo a Cristaldo como lanzador, Chamorro como asistidor y al paraguayo Ronaldo Martínez como rematador, provocó que los futbolistas de trayectoria del Fortín dieran la cara: Aliendro, en posición de N°9, castigó y el empate modificó el escenario.

Un golpe anímico que hundió a Talleres y devolvió la calma a Vélez, que con Lanzini como titiritero se adueñó de la pelota. A La T la atrapó la desesperación, se multiplicaron los errores y el desequilibrio que arrancó aplausos en el primer tiempo se convirtió en murmullos. Con una acción de pelota parada, el Fortín revirtió el marcador y los cuatro delanteros en la cancha que dispuso Sampaoli fue un síntoma de la impaciencia que envolvía a los de adentro y a los de afuera que, con el gol del chileno Diego Valdés, reprobaron la función.