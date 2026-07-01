Horario del próximo partido de la selección argentina en el Mundial 2026

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro se disputa este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos, con arbitraje del canadiense Drew Fischer
- 3 minutos de lectura'
La selección argentina afronta este viernes los 16vos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. El partido, que marca el camino de la albiceleste en la etapa de eliminación directa de la Copa del Mundo, comienza a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El canadiense Drew Fischer será el árbitro. El minuto a minuto se podrá seguir en canchallena.com.
Fischer, perteneciente a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene apenas un antecedente dirigiendo al actual campeón del mundo. El 9 de junio de 2024, fue el árbitro principal en el amistoso en el que la Argentina derrotó a Ecuador por 1 a 0 con un gol de Ángel Di María en el estadio Chicago Field de Illinois, Estados Unidos.
El seleccionado albiceleste llegó a esta ronda tras liderar el Grupo J con puntaje ideal: superó a Argelia por 3 a 0, a Austria por 2 a 0 y a Jordania por 3 a 1. El equipo africano, por su parte, avanzó como una de las grandes revelaciones de lo que va del certamen ecuménico. Terminó segundo en la zona H sin victorias, ya que igualó sus tres partidos: 0 a 0 ante España, 2 a 2 frente a Uruguay y 0 a 0 con Arabia Saudita.
Argentina vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber
- 16vos de final del Mundial 2026.
- Día: Viernes 3 de julio.
- Hora: 19 (hora argentina).
- Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).
- Árbitro: Drew Fischer (Canadá).
Argentina vs. Cabo Verde: cómo ver online
El partido está programado para este viernes a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- TyC Sports.
- DSports.
- TV Pública.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
El cuerpo técnico argentino tiene a disposición a los 26 integrantes de la lista de convocados. El único complicado era Cristian ‘Cuti’ Romero, pero ya se recuperó de un golpe en la rodilla y apunta a la titularidad. En caso de que el viernes no esté en óptimas condiciones, Nicolás Otamendi ocupará su lugar en la zaga central y acompañará a Lisandro Martínez, conformando el triángulo defensivo junto al arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.
En el lateral izquierdo, Facundo Medina corre con ventaja sobre Nicolás Tagliafico debido a su estado físico y al rendimiento exhibido en los encuentros previos. El resto del equipo titular, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el medio, se mantiene inalterable. Lautaro Martínez, además, regresaría para acompañar a Lionel Messi en el ataque en medio de una competencia interna con Julián Álvarez, que aún no mostró su mejor versión.
Otras noticias de Mundial 2026
Noqueado por Paraguay. La contundente decisión de Neuer tras la eliminación temprana de Alemania en el Mundial
"Están lanzando cerveza". La agresión que sufrió un grupo de periodistas a manos de hinchas mexicanos tras el partido en el Azteca
Al alargue. Ganaba Senegal y Bélgica lo empata con dos goles en tres minutos
- 1
De las bajas a la abundancia: ahora a Scaloni le sobran variantes para el primer mata-mata del Mundial
- 2
La justicia italiana inició una investigación contra Alessandro Bastoni por prostitución infantil
- 3
México convirtió al estadio Azteca en una fortaleza, minimizó a Ecuador y lo eliminó del Mundial 2026 con juego y carácter
- 4
En qué canal pasan Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026 hoy