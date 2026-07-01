Horario del próximo partido de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina afronta este viernes los 16vos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. El partido, que marca el camino de la albiceleste en la etapa de eliminación directa de la Copa del Mundo, comienza a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El canadiense Drew Fischer será el árbitro. El minuto a minuto se podrá seguir en canchallena.com.

Fischer, perteneciente a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene apenas un antecedente dirigiendo al actual campeón del mundo. El 9 de junio de 2024, fue el árbitro principal en el amistoso en el que la Argentina derrotó a Ecuador por 1 a 0 con un gol de Ángel Di María en el estadio Chicago Field de Illinois, Estados Unidos.

El seleccionado albiceleste llegó a esta ronda tras liderar el Grupo J con puntaje ideal: superó a Argelia por 3 a 0, a Austria por 2 a 0 y a Jordania por 3 a 1. El equipo africano, por su parte, avanzó como una de las grandes revelaciones de lo que va del certamen ecuménico. Terminó segundo en la zona H sin victorias, ya que igualó sus tres partidos: 0 a 0 ante España, 2 a 2 frente a Uruguay y 0 a 0 con Arabia Saudita.

Argentina vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber

16vos de final del Mundial 2026.

Día : Viernes 3 de julio.

: Viernes 3 de julio. Hora : 19 (hora argentina).

: 19 (hora argentina). Estadio : Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos). Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Argentina vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

Disney+ Premium.

Paramount+.

El cuerpo técnico argentino tiene a disposición a los 26 integrantes de la lista de convocados. El único complicado era Cristian ‘Cuti’ Romero, pero ya se recuperó de un golpe en la rodilla y apunta a la titularidad. En caso de que el viernes no esté en óptimas condiciones, Nicolás Otamendi ocupará su lugar en la zaga central y acompañará a Lisandro Martínez, conformando el triángulo defensivo junto al arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Cristian Romero y Lisandro Martínez, la dupla central titular que jugaría frente a Cabo Verde Prensa AFA

En el lateral izquierdo, Facundo Medina corre con ventaja sobre Nicolás Tagliafico debido a su estado físico y al rendimiento exhibido en los encuentros previos. El resto del equipo titular, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada en el medio, se mantiene inalterable. Lautaro Martínez, además, regresaría para acompañar a Lionel Messi en el ataque en medio de una competencia interna con Julián Álvarez, que aún no mostró su mejor versión.