Horarios de Burkina Faso y Benín, los próximos partidos de la selección argentina

Tras el amistoso frente a Bolivia disputado este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la selección argentina tiene dos amistosos más en la fecha FIFA en curso, ambos en el estadio Monumental. El primero de ellos será este sábado 3 de octubre contra Burkina Faso y el restante será el 6 ante Benín, aunque el rival será anecdótico ya que los flashes estarán puestos en la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

El partido frente a los burkineses se jugará a las 21 (horario argentino) y el siguiente a las 20. En ambos casos se inaugurará un nuevo historial para la albiceleste, aunque ya hay varios antecedentes contra seleccionados africanos: 24 victorias para la Argentina, tres empates y cinco derrotas en 32 partidos. El rival con el que más veces se cruzó fue Nigeria, con nueve partidos, y el último Egipto, al que venció por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026.

Así terminó el último partido de la selección argentina ante un rival africano, Egipto, en el Mundial 2026 Charlotte Wilson/Offside - Offside

Cronograma de los próximos amistosos de la selección argentina

Sábado 3 de octubre

21: Argentina vs. Burkina Faso - Estadio Monumental.

Martes 6 de octubre

20: Argentina vs. Benín - Estadio Monumental.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El último encuentro es el más aclamado porque Messi le pondrá punto final a su carrera en la selección argentina. Poco después del subcampeonato en la última Copa del Mundo, el mejor jugador de la historia anunció a través de una carta escrita a mano que ya no vestirá la camiseta albiceleste. Será homenajeado ante una multitud de hinchas en una jornada con muchas sorpresas que quedará en el recuerdo de todos los presentes y, caro está, de cada uno de sus fanáticos.

Además del capitán, que portará la cinta por última vez para luego dejarla en manos de Cristian ‘Cuti’ Romero (el DT Lionel Scaloni eligió a Emiliano ‘Dibu’ Martínez como subcapitán y a Lautaro Martínez como el tercero en la lista), también estarán disponibles solo para el encuentro frente a los benineses Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi. De los tres, el defensor es el único que anunció que ya no vestirá la camiseta albiceleste.

Otamendi, Lo Celso, De Paul y Messi podrían ser los cuatro que se despidan de la selección argentina ante Benín Aníbal Greco - La Nación

En primera instancia, Scaloni citó a 28 jugadores para esta ventana internacional, pero luego llamó a otros nueve futbolistas. De afuera, se sumaron a la nómina Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen), Santiago Simón (Deportivo Toluca) y Valentín Gómez (Real Betis). Del plano local fueron convocados Santiago Beltrán, Otamendi, Thiago Almada y Tobías Andrada (River), Leonel Flores (Boca) y Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata).

Sin embargo, Almada y Andrada fueron desafectados de la convocatoria por una lesión muscular al igual que Juan Foyth (Villarreal). Además, Palacios y Flores no jugaron contra Bolivia para poder sumar minutos con sus clubes, pero si podrán decir presente en los juegos restantes. Así, el cuerpo técnico tiene a disposición a 29 jugadores para el encuentro ante Burkina Faso. Luego, contra Benín, se despedirá de la selección argentina Messi y también dirán presente De Paul, Lo Celso y Otamendi.

Lista de convocados

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Otamendi (River)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Leonel Flores (Boca)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

Messi tomó la decisión de retirarse de la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 Stephanie Scarbrough - AP

*Messi, De Paul, Otamendi y Lo Celso únicamente estarán disponibles para el último partido frente a Benín.