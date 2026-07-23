Horarios de todos los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

El fútbol argentino empieza a desandar este jueves la segunda parte de su temporada, con el Torneo Clausura 2026 y varios partidos que sirven de presentación, entre ellos el de Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura tras imponerse a River en la final. Luego de la fiebre mundialista de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y el subcampeonato de la selección albiceleste, el torneo local empieza a levantar temperatura. Todos los detalles, con datos y estadísticas, pueden seguirse en canchallena.com.

El certamen se abre con dos juegos en simultáneo: por un lado, Sarmiento de Junín vs. Argentinos Juniors y por el otro, Belgrano vs. Rosario Central, con Angel Di María. Ambos inician a las 19.30 (horario argentino) y serán seguidos por Defensa y Justicia vs. Aldosivi, desde las 21.45.

La fecha 1 de la primera etapa, que la Liga Profesional (LPF) programó para disputarse entre este jueves 23 y domingo 26 de julio se puede ver, como todo el campeonato, a través de ESPN Premium o TNT Sports, lo canales que tienen derecho de televisación.

Este viernes, en tanto, Racing recibirá a Gimnasia de La Plata y un día después River hará lo propio con Barracas Central en el estadio Monumental.

Independiente y Boca se presentarán el último día de la fecha 1. El Rojo visitará a Estudiantes en La Plata y el xeneize a Deportivo Riestra.

Angel Di María intentará conducir los destinos de Rosario Central, candidato al título Rodrigo Valle - Getty Images South America

Horarios de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Jueves 23 de julio

19.30: Belgrano vs. Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Gerardo Lencina.

19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Iván Núñez.

21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

Árbitro: Daniel Zamora.

Árbitro asistente 1: Hugo Páez.

Árbitro asistente 2: Carla López.

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Javier Uziga.

Viernes 24 de julio

16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Joaquín Gil

19: Racing vs. Gimnasia de La Plata -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.

Cuarto árbitro: Matías Ansede.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Sebastián Bresba.

19: Vélez vs. Instituto -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Gisella Bosso.

21.15: Huracán vs. Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Juan Pafundi.

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.

Cuarto árbitro: Marcos Recalde.

VAR: Laura Fortunato.

AVAR: Diego Verlotta.

21.15: Platense vs. Unión -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: José Castelli.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Gastón Suárez.

Racing no tuvo un buen Apertura; llegó con lo justo a playoffs y cayó en octavos Gonzalo Colini

Sábado 25 de julio

14.45: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Tigre -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Bryan Ferreyra,

Árbitro asistente 1: Diego Martín.

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.

Cuarto árbitro: Franco Morón.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Nahuel Viñas.

17: Newell’s vs. Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano.

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva.

VAR: José Carreras.

AVAR: Javier Mihura.

19.15: River vs. Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Juan Mamani.

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Pablo Echavarría.

AVAR: Mariana De Almeida.

21.30: Lanús vs. San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Nelson Sosa.

Domingo 26 de julio

15: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Álvaro Carranza.

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou.

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.

Cuarto árbitro: César Ceballo.

VAR: Maximiliano Macheroni.

AVAR: Julio Fernández.

17.15: Estudiantes vs. Independiente -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Nelson Sosa.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Lucas Germanotta.

Independiente tendrá una cruzada difícil para el debut: Estudiantes en La Plata Manuel Cortina

19.30: Deportivo Riestra vs. Boca -Zona A- (ESPN Premium)