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Horarios de todos los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

El campeonato local inicia este jueves, con el encuentro en el que se verán las caras Sarmiento vs. Argentinos Juniors; también juega Belgrano, el último campeón

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River inicia un nuevo recorrido este sábado, cuando reciba a Barracas Central en el estadio Monumental
River inicia un nuevo recorrido este sábado, cuando reciba a Barracas Central en el estadio Monumental Marcelo Endelli - Getty Images South America

El fútbol argentino empieza a desandar este jueves la segunda parte de su temporada, con el Torneo Clausura 2026 y varios partidos que sirven de presentación, entre ellos el de Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura tras imponerse a River en la final. Luego de la fiebre mundialista de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y el subcampeonato de la selección albiceleste, el torneo local empieza a levantar temperatura. Todos los detalles, con datos y estadísticas, pueden seguirse en canchallena.com.

El certamen se abre con dos juegos en simultáneo: por un lado, Sarmiento de Junín vs. Argentinos Juniors y por el otro, Belgrano vs. Rosario Central, con Angel Di María. Ambos inician a las 19.30 (horario argentino) y serán seguidos por Defensa y Justicia vs. Aldosivi, desde las 21.45.

La fecha 1 de la primera etapa, que la Liga Profesional (LPF) programó para disputarse entre este jueves 23 y domingo 26 de julio se puede ver, como todo el campeonato, a través de ESPN Premium o TNT Sports, lo canales que tienen derecho de televisación.

Este viernes, en tanto, Racing recibirá a Gimnasia de La Plata y un día después River hará lo propio con Barracas Central en el estadio Monumental.

Independiente y Boca se presentarán el último día de la fecha 1. El Rojo visitará a Estudiantes en La Plata y el xeneize a Deportivo Riestra.

Angel Di María intentará conducir los destinos de Rosario Central, candidato al título
Angel Di María intentará conducir los destinos de Rosario Central, candidato al títuloRodrigo Valle - Getty Images South America

Horarios de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Jueves 23 de julio

19.30: Belgrano vs. Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)

  • Árbitro: Sebastián Zunino.
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
  • Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.
  • VAR: Germán Delfino.
  • AVAR: Gerardo Lencina.

19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors -Zona B- (ESPN Premium)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
  • Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela.
  • AVAR: Iván Núñez.

21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)

  • Árbitro: Daniel Zamora.
  • Árbitro asistente 1: Hugo Páez.
  • Árbitro asistente 2: Carla López.
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • AVAR: Javier Uziga.

Viernes 24 de julio

16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
  • Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Joaquín Gil

19: Racing vs. Gimnasia de La Plata -Zona B- (ESPN Premium)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez.
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.
  • Cuarto árbitro: Matías Ansede.
  • VAR: Héctor Paletta.
  • AVAR: Sebastián Bresba.

19: Vélez vs. Instituto -Zona A- (TNT Sports)

  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • Árbitro asistente 1: Pablo González.
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.
  • VAR: Adrián Franklin.
  • AVAR: Gisella Bosso.

21.15: Huracán vs. Banfield -Zona B- (ESPN Premium)

  • Árbitro: Juan Pafundi.
  • Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.
  • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.
  • Cuarto árbitro: Marcos Recalde.
  • VAR: Laura Fortunato.
  • AVAR: Diego Verlotta.

21.15: Platense vs. Unión -Zona A- (TNT Sports)

  • Árbitro: Sebastián Martínez.
  • Árbitro asistente 1: José Castelli.
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.
  • Cuarto árbitro: Kevin Alegre.
  • VAR: Salomé Di Iorio.
  • AVAR: Gastón Suárez.
Racing no tuvo un buen Apertura; llegó con lo justo a playoffs y cayó en octavos
Racing no tuvo un buen Apertura; llegó con lo justo a playoffs y cayó en octavosGonzalo Colini

Sábado 25 de julio

14.45: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Tigre -Zona B- (TNT Sports)

  • Árbitro: Bryan Ferreyra,
  • Árbitro asistente 1: Diego Martín.
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.
  • Cuarto árbitro: Franco Morón.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • AVAR: Nahuel Viñas.

17: Newell’s vs. Talleres -Zona A- (ESPN Premium)

  • Árbitro: Jorge Baliño.
  • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.
  • Árbitro asistente 2: Joaquin Badano.
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva.
  • VAR: José Carreras.
  • AVAR: Javier Mihura.

19.15: River vs. Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)

  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.
  • VAR: Pablo Echavarría.
  • AVAR: Mariana De Almeida.

21.30: Lanús vs. San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
  • VAR: Diego Ceballos.
  • AVAR: Nelson Sosa.

Domingo 26 de julio

15: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia -Zona B- (ESPN Premium)

  • Árbitro: Álvaro Carranza.
  • Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou.
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
  • Cuarto árbitro: César Ceballo.
  • VAR: Maximiliano Macheroni.
  • AVAR: Julio Fernández.

17.15: Estudiantes vs. Independiente -Zona A- (TNT Sports)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo.
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano.
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa.
  • VAR: Sebastián Habib.
  • AVAR: Lucas Germanotta.
Independiente tendrá una cruzada difícil para el debut: Estudiantes en La Plata
Independiente tendrá una cruzada difícil para el debut: Estudiantes en La Plata Manuel Cortina

19.30: Deportivo Riestra vs. Boca -Zona A- (ESPN Premium)

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.
  • Cuarto árbitro: Fernando Echenique.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • AVAR: Diego Romero.
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