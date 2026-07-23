Horarios de todos los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

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El campeonato local inicia este jueves, con el encuentro en el que se verán las caras Sarmiento vs. Argentinos Juniors; también juega Belgrano, el último campeón
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El fútbol argentino empieza a desandar este jueves la segunda parte de su temporada, con el Torneo Clausura 2026 y varios partidos que sirven de presentación, entre ellos el de Belgrano de Córdoba, campeón del Apertura tras imponerse a River en la final. Luego de la fiebre mundialista de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y el subcampeonato de la selección albiceleste, el torneo local empieza a levantar temperatura. Todos los detalles, con datos y estadísticas, pueden seguirse en canchallena.com.
El certamen se abre con dos juegos en simultáneo: por un lado, Sarmiento de Junín vs. Argentinos Juniors y por el otro, Belgrano vs. Rosario Central, con Angel Di María. Ambos inician a las 19.30 (horario argentino) y serán seguidos por Defensa y Justicia vs. Aldosivi, desde las 21.45.
La fecha 1 de la primera etapa, que la Liga Profesional (LPF) programó para disputarse entre este jueves 23 y domingo 26 de julio se puede ver, como todo el campeonato, a través de ESPN Premium o TNT Sports, lo canales que tienen derecho de televisación.
Este viernes, en tanto, Racing recibirá a Gimnasia de La Plata y un día después River hará lo propio con Barracas Central en el estadio Monumental.
Independiente y Boca se presentarán el último día de la fecha 1. El Rojo visitará a Estudiantes en La Plata y el xeneize a Deportivo Riestra.
Horarios de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026
Jueves 23 de julio
19.30: Belgrano vs. Rosario Central -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Gerardo Lencina.
19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- AVAR: Iván Núñez.
21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi -Interzonal- (ESPN Premium)
- Árbitro: Daniel Zamora.
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez.
- Árbitro asistente 2: Carla López.
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Javier Uziga.
Viernes 24 de julio
16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba -Zona A- (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Joaquín Gil
19: Racing vs. Gimnasia de La Plata -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi.
- Cuarto árbitro: Matías Ansede.
- VAR: Héctor Paletta.
- AVAR: Sebastián Bresba.
19: Vélez vs. Instituto -Zona A- (TNT Sports)
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Pablo González.
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Gisella Bosso.
21.15: Huracán vs. Banfield -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Juan Pafundi.
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann.
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde.
- VAR: Laura Fortunato.
- AVAR: Diego Verlotta.
21.15: Platense vs. Unión -Zona A- (TNT Sports)
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Árbitro asistente 1: José Castelli.
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Gastón Suárez.
Sábado 25 de julio
14.45: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Tigre -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Bryan Ferreyra,
- Árbitro asistente 1: Diego Martín.
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.
- Cuarto árbitro: Franco Morón.
- VAR: Silvio Trucco.
- AVAR: Nahuel Viñas.
17: Newell’s vs. Talleres -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Jorge Baliño.
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano.
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Javier Mihura.
19.15: River vs. Barracas Central -Zona B- (TNT Sports)
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.
- VAR: Pablo Echavarría.
- AVAR: Mariana De Almeida.
21.30: Lanús vs. San Lorenzo -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Nelson Sosa.
Domingo 26 de julio
15: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia -Zona B- (ESPN Premium)
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou.
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
- Cuarto árbitro: César Ceballo.
- VAR: Maximiliano Macheroni.
- AVAR: Julio Fernández.
17.15: Estudiantes vs. Independiente -Zona A- (TNT Sports)
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Federico Cano.
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Lucas Germanotta.
19.30: Deportivo Riestra vs. Boca -Zona A- (ESPN Premium)
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Lucas Novelli.
- AVAR: Diego Romero.
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