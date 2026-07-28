Horarios de todos los partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

La segunda fecha del Torneo Clausura 2026 se desarrolla entre semana, desde este martes 28 de julio y el jueves 6 de agosto con la particularidad de que tres de los 16 partidos, los que involucran a los clubes que están compitiendo en la Copa Sudamericana 2026 -Boca, Tigre y Lanús- tendrán lugar después de que se juegue la tercera jornada.

Todos los duelos del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

River visitará a Gimnasia de La Plata en el Bosque Gonzalo Colini

Los juegos se repartieron en cinco días y, teniendo en cuenta que son jornadas laborales, la franja horaria en la que se programaron es mucho menor a la que habitualmente se utiliza los sábado y domingo. Es así que hay cuatro tandas de cotejos en simultáneo a las 19 y 21.15.

Le segunda fecha terminará después de que se dispute la tercera porque el xeneize, el Matador y el Granate afrontarán la semana en curso las revanchas de los 16avos de final de la Sudamericana. Es así que el elenco de Rodolfo Arruabarrena será local de Estudiantes de La Plata el miércoles 5 de agosto a las 19; el de Diego Dabove de Belgrano de Córdoba el mismo día, pero a las 21.15; y el jueves 6 a las 19 el equipo de Mauricio Pellegrino visitará a Unión de Santa Fe.

Agenda de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Martes 28 de julio

19: San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Lucio Méndez.

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.

Cuarto árbitro: Julián Jerez.

VAR: José Carreras.

AVAR: Lucas Pardo.

19: Banfield vs. Sarmiento -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Lucas Cavallero.

21.15 Argentinos Juniors vs. Estudiantes de Río Cuarto -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Felipe Viola.

Árbitro asistente 1: Juan Mamani.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Jorge Broggi.

VAR: Sebastián Habib.

AVAR: Lucas Germanotta.

21.15: Rosario Central vs. Racing -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta.

VAR: Yamil Possi.

AVAR: Carla López.

Rosario Central recibirá a Racing en el Gigante de Arroyito MARCELO MANERA - AFP

Miércoles 29 de julio

14.30: Barracas Central vs. Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Wenceslao Meneses.

17: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Bruno Amiconi.

Árbitro asistente 1: Iván Aliende.

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Ernesto Callegari.

19.15: Gimnasia vs. River -Zona B- (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Salomé Di Iorio.

21.30 Instituto vs. Platense -Zona A- (TNT Sports)

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Jorge Etem.

VAR: Silvio Trucco.

AVAR: Mauro Ramos Errasti.

Platense visitará a Insituto en Córdoba

Jueves 30 de julio

19: Independiente Rivadavia vs. Huracán -Zona B- (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Matías Billone.

VAR: Daniel Zamora.

AVAR: Gastón Suárez.

19: Talleres vs. Vélez -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.

VAR: Juan Pablo Loustau.

AVAR: Franco Acita.

21.15: Independiente vs. Newell’s -Zona A- (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: César Ceballo.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Julio Fernández.

21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán -Interzonal- (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti.

Cuarto árbitro: Federico Benítez.

VAR: Brian Ferreyra.

AVAR: Iván Núñez.

Independiente buscará su segunda victoria en el Torneo Clausura ante Newell's Copa Argentina

Miércoles 5 de agosto

19: Boca vs. Estudiantes de La Plata -Zona A- (TNT Sports)

21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto