Horarios de todos los partidos de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

El, por ahora, incipiente Torneo Clausura 2026 acelera motores de su desarrollo este fin de semana, con una nueva fecha, la 3 de los grupos A y B, con varios partidos sumamente atractivos entre los que se encuentran los de Boca y River enfrentando a los rosarinos Newell’s y Central. La jornada, que se extiende hasta el lunes a la noche, contempla 15 encuentros y todos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

La fecha 3 comienza este sábado 1° de agosto a las 15.30 con dos compromisos en simultáneo: en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie se verán las caras Gimnasia de Mendoza y Unión, en un juego que será dirigido por Andrés Gariano, y en el Antonio Candini chocarán Estudiantes de Río Cuarto y Banfield, con Jorge Baliño como juez. Más tarde, a la misma hora del Pirata y el Bicho, se miden Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con Sebastián Martínez como el encargado de impartir justicia. Por último, Racing y Tigre se cruzan en el Cilindro de Avellaneda a las 20.30, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Racing, que en la jornada anterior igualó 0 a 0 con Rosario Central, recibe a Tigre Juan José García - FOTOBAIRES

Cronograma del sábado 1° de agosto en el Torneo Apertura 2026

15.30 : Gimnasia de Mendoza vs. Unión - Zona A - ESPN Premium

: Gimnasia de Mendoza vs. Unión - Zona A - ESPN Premium 15.30 : Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield - Zona B - TNT Sports

: Estudiantes de Río Cuarto vs. Banfield - Zona B - TNT Sports 18 : Belgrano vs. Argentinos Juniors - Zona B - TNT Sports

: Belgrano vs. Argentinos Juniors - Zona B - TNT Sports 18 : Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia - Zona A - ESPN Premium

: Estudiantes de La Plata vs. Defensa y Justicia - Zona A - ESPN Premium 20.30: Racing vs. Tigre - Zona B - TNT Sports

Para este campeonato, al igual que para el Apertura, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Lautaro Blanco y Boca visitan a Newell's este fin de semana en el parque Independencia ALEJANDRO PAGNI - AFP

Grupos del Torneo Clausura 2026

Zona A

Platense

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Lanús

Deportivo Riestra

Talleres

Boca

Estudiantes de La Plata

Instituto

Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo

Independiente

Newell’s

Unión

Vélez

Zona B