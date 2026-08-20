Horarios de todos los partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Este viernes comienza la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 que se extiende hasta el lunes 24 de agosto. Se disputarán 15 partidos y todos, por primera y única vez en este certamen, serán interzonales. El minuto a minuto de cada uno de los encuentros, con estadísticas actualizadas en tiempo real, se puede seguir en canchallena.com.

La jornada comienza, justamente, este viernes, con dos partidos. Primero, a partir de las 14.30, Aldosivi y Unión se enfrentarán en el estadio José María Minella. Luego jugarán Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo, desde las 20, en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

San Lorenzo visitará a Estudiantes de Río Cuarto en la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El sábado se llevarán a cabo otros cinco compromisos. La actividad comienza a las 16 con dos duelos en simultáneo: Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza en el estadio Juan Carmelo Zerillo y Atlético Tucumán vs. Instituto en el Monumental José Fierro. Más tarde, a las 18.30, Independiente recibirá a Independiente Rivadavia en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Por último habrá dos juegos a las 21: Huracán vs. Deportivo Riestra en el Tomás Adolfo Ducó y Newell’s vs. Banfield en el Marcelo Bielsa.

El domingo nuevamente se jugarán cinco encuentros. A las 14.45, Barracas Central recibirá a Platense en el Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Estudiantes de La Plata visitará a Sarmiento en el Eva Perón de Junín. Posteriormente, desde las 17, Belgrano y Defensa y Justicia se verán las caras en el Julio César Villagra. Luego, a las 19.15, River y Vélez jugarán en el estadio Monumental, y a las 21.30 se cruzarán Racing vs. Boca en el Cilindro de Avellaneda.

River y Vélez se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la fecha 6 Gonzalo Colini

La sexta fecha del Clausura culminará el lunes con tres partidos. En el primer turno, desde las 19, se enfrentarán Tigre vs. Central Córdoba en el José Dellagiovanna. Por último, a partir de las 21.15, dos duelos en simultáneo le bajarán el telón a esta jornada: Lanús vs. Argentinos Juniors en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez y Talleres vs. Rosario Central en el Mario Alberto Kempes.

Así se juega la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Viernes 21 de agosto

14.30 : Aldosivi vs. Unión - TNT Sports

: Aldosivi vs. Unión - TNT Sports 20: Estudiantes de Río Cuarto vs. San Lorenzo - ESPN Premium

Sábado 22 de agosto

16 : Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza - ESPN Premium

: Gimnasia de La Plata vs. Gimnasia de Mendoza - ESPN Premium 16 : Atlético Tucumán vs. Instituto - TNT Sports

: Atlético Tucumán vs. Instituto - TNT Sports 18.30 : Independiente vs. Independiente Rivadavia - TNT Sports

: Independiente vs. Independiente Rivadavia - TNT Sports 21 : Newell’s vs. Banfield - TNT Sports

: Newell’s vs. Banfield - TNT Sports 21: Huracán vs. Deportivo Riestra - ESPN Premium

Domingo 23 de agosto

14.45 : Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata - TNT Sports

: Sarmiento vs. Estudiantes de La Plata - TNT Sports 14.45 : Barracas Central vs. Platense - ESPN Premium

: Barracas Central vs. Platense - ESPN Premium 17 : Belgrano vs. Defensa y Justicia - ESPN Premium

: Belgrano vs. Defensa y Justicia - ESPN Premium 19.15 : River vs. Vélez - TNT Sports

: River vs. Vélez - TNT Sports 21.30: Racing vs. Boca - ESPN Premium

Lunes 24 de agosto