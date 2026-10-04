Talleres vs. Belgrano, en vivo por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido
Se miden en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa
Cerca Talleres
Un buen arranque del local. Rick envió un centro pasado para Depietri, que cabeceó con algo de dificultad en el segundo palo y agarró a contra pierna a Vicentini. de todos modos, el arquero pudo estirarse y sacarla al córner.
En marcha el segundo tiempo
Talleres y Belgrano empatan en el kempes. Ninguno de los dos equipos hizo variantes para el inicio de esta parte del partido.
Final del primer tiempo
Talleres y Belgrano igualan 0 a 0 tras la primera parte del clásico cordobés.
Buena respuesta
Talleres se encontró con un tiro libre para buscar una cabeza. Sin embargo, prefirieron sacarla para afuera del área. Rick remató potente y Vicentini tapó muy bien para salvar el arco. Tras el rebote, todo quedó anulado por un offside.
No supo resolver
Lo tuvo Belgrano de nuevo. Un error en la salida de Talleres por parte de Riquelme le cayó a Passerini. El atacante la controló y lo vio llegar a Rigoni. El volante no pudo definir y Unsain se estiró para atrapar la pelota.
PASSERINI Y RIGONI NO PUDIERON APROVECHAR EL ERROR DEFENSIVO DE TALLERES Y SE PERDIERON EL GOL PARA BELGRANO.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026
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La empezó bien, la terminó mal
talleres se volcó al ataque con muchos futbolistas y la recuperó Belgrano. La recibió Passerini, que guapeó varios metros con la pelota al pie ante la marca de Catalán. Cuando entré al área le pegó al arco, pero la mandó muy alto.
Imprecisiones
El partido entró en un momento en el que ninguno de los dos equipos puede tener la pelota y atacar al rival. Talleres, que lo espera un poco más atrás, intenta salir de contraataque, pero falla en los intentos.
Mejor el local y primera amarilla
Talleres empezó a ser el que manera el partido y Depietri recibió la falta de Maldonado. El marcador central vio la amonestación por parte de Tello.
Lo tuvo Talleres
Belgrano controlaba el partido, pero llegó la T. Rick recibió por la derecha y probó con un remate de zurda al segundo palo. La pelota se estrelló en el segundo poste.
LA MÁS CLARA FUE PARA LA T: Rick sacó el remate, Vicentini se estiró y la pelota rebotó en el palo para que se salve Belgrano.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026
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La tiene el visitante
Buena jugada ofensiva de Belgrano. Participaron defensores, volantes y delanteros. Junta pases a través de sus futbolistas con buen pie y lo ataca a Talleres.
Buena llegada
Belgrano apareció en el área tras un córner. El envío fue desde la derecha y Zelarayán cabeceó solo en el primer palo. La pelota se fue por arriba del travesaño.
El primer remate
Llegó de a poco Talleres por la derecha. Tras algunos toques la pelota le quedó a Valoyes, que le pegó potente, pero Vicentini atrapó la pelota.
¡Se juega!
Talleres recibe a Belgrano en el clásico cordobés, en el interzonal correspondiente a la undécima fecha del Torneo Clausura. Facundo Tello es el árbitro principal y Yamil Possi está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento del público local, Talleres y Belgrano ya están en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes.
El historial con una diferencia mínima
Talleres y Belgrano jugaron 408 partidos entre Primera División, amateurismo, amistosos y Copas locales. El Pirata lidera con 134 triunfos, pero la T acumula 133. Las 140 veces restantes terminaron en empate. La última vez que se midieron fue el 9 de mayo de este año, por los octavos de final del Apertura. El equipo de Zielinski ganó 1 a 0 con gol de González Metilli, que este domingo será titular. Este triunfo les permitió clasificarse a la próxima instancia. Luego se consagraron campeones.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Mario Alberti Kempes tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Equipos confirmados
Omar De Felippe dispuso la siguiente alineación para recibir a Belgrano: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Matías Galarza y Juan Sforza; Rick Lima Morais, Franco Cristaldo, Valentín Depietri y Diego Valoyes.
Ricardo Zielinski eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Talleres: Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; y Lucas Passerini.
Un vidrio roto
En la previa de lo que será un duelo caliente en Córdoba, la delegación de Belgrano arribó al Kempes con un vidrio roto, ocasionado por los fanáticos de talleres que le arrojaron piedras durante el camino.
🔴¡ASÍ FUE EL INCIDENTE DEL COLECTIVO DE #Belgrano! pic.twitter.com/HQmZ0MD1dm— GOLANDPOP 📻 (@golandpop) October 4, 2026
Cómo ver online Rosario Talleres vs. Belgrano
El partido será transmitido por ESPN Premium y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante del clásico cordobés
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Talleres y Belgrano, correspondiente al interzonal de la undécima fecha del torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 117 en el Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Facundo Tello.
El Matador no pasa por un buen momento en este campeonato. Se ubica en el puesto 14 del grupo A, lejos de los playoofs y fuera de las copas internacionales. Por el otro lado, el Pirata atraviesa un presente diferente. El último campeón del fútbol argentino, que ya se aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores, suma 16 y está en los puestos de clasificación a playoffs.
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