Talleres vs. Belgrano, en vivo por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

Omar De Felippe dispuso la siguiente alineación para recibir a Belgrano: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme y Gabriel Báez; Matías Galarza y Juan Sforza; Rick Lima Morais, Franco Cristaldo, Valentín Depietri y Diego Valoyes.

Ricardo Zielinski eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Talleres: Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; y Lucas Passerini.