Horarios de todos los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

La octava fecha del Torneo Clausura 2026 se disputará entre este viernes y el lunes 7 de septiembre con 15 partidos en cuatro días, en los que cada uno de los 30 clubes buscará sumar puntos para sus respectivos objetivos en un tramo fundamental del certamen porque luego restarán otros ocho cotejos.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza en la octava fecha del Torneo Clausura 2026 Gonzalo Colini - La Nación

El encuentro más atractivo de la jornada es el clásico de Rosario entre Central y Newell’s, programado para el domingo en el primer turno. Ese día se cerrará con River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental y Racing vs. Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda.

Además, un día antes Boca visitará a Gimnasia de Mendoza mientras que San Lorenzo y Talleres de Córdoba se medirán en el Nuevo Gasómetro en un partido de necesitados. Los líderes jugarán el lunes: el del Grupo B, Argentinos Juniors, visitará a Barracas Central mientras que el del A, Instituto de Córdoba, a Unión de Santa Fe.

Cronograma de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes de Río Cuarto vs. Sarmiento (Zona B)

19: Belgrano vs. Huracán (Zona B)

19: Platense vs. Deportivo Riestra (Zona A)

Sábado 5 de septiembre

13.30: Aldosivi vs. Banfield (Zona B)

14.30: Gimnasia vs. Tigre (Zona B)

16.30: Gimnasia de Mendoza vs. Boca (Zona A)

19: San Lorenzo vs. Talleres (Zona A)

21.15: Vélez vs. Estudiantes (Zona A)

Domingo 6 de septiembre

14.45: Rosario Central vs. Newell’s (Interzonal)

17: Lanús vs. Defensa y Justicia (Zona A)

17: Central Córdoba vs. Independiente (Zona A)

19.15: River vs. Independiente Rivadavia (Zona B)

21.30: Racing vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 7 de septiembre

19: Barracas Central vs. Argentinos Juniors (Zona B)

21.15: Unión vs. Instituto (Zona A)

Del Torneo Clausura 2026 participan 30 clubes, los mismos que jugaron el Apertura. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se clasificarán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Apertura, que fue Belgrano de Córdoba. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Apertura (el Pirata) y los tres mejores de la Tabla Anual.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2027

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2026: Belgrano de Córdoba.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Independiente Rivadavia de Mendoza (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: Vélez Sarsfield (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)